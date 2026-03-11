La Grande Mosquée de Paris a annoncé la date de la traditionnelle Nuit du doute, étape clé pour déterminer la fin du mois de ramadan et fixer officiellement le premier jour de l’Aïd el-Fitr 2026 en France. Cette réunion religieuse se tiendra le mercredi 18 mars 2026 à 17 h 30, correspondant au 29ᵉ jour du mois de Ramadan.

Aïd el-Fitr 2026 : la Grande mosquée de Paris dévoile la date présumée

Dans un communiqué, l’institution a précisé que la commission religieuse chargée d’annoncer la date de l’Aïd el-Fitr 1447 de l’Hégire se réunira dans ses locaux afin d’examiner les différents éléments permettant d’établir la fin du mois sacré.

Une décision fondée sur l’observation et l’astronomie

Lors de cette réunion, les membres de la commission étudieront les observations du croissant lunaire, élément central dans la tradition islamique pour marquer la fin du ramadan. En parallèle, les experts prendront également en considération les données issues des calculs astronomiques, de plus en plus utilisées par certaines institutions religieuses pour anticiper les dates du calendrier lunaire.

À LIRE AUSSI : Exclusivité Naftal ? Voici ce que prévoit l’État pour le marché des pneus en Algérie

La Nuit du doute constitue chaque année un moment important pour les musulmans de France. Elle permet d’officialiser la date de la fête marquant la fin du mois de jeûne, période durant laquelle les fidèles observent l’abstinence de nourriture et de boisson entre l’aube et le coucher du soleil.

Deux prières prévues pour accueillir les fidèles

À l’occasion de l’Aïd el-Fitr, la Grande Mosquée de Paris a indiqué qu’elle organiserait deux prières collectives afin de faire face à la forte affluence attendue. Les fidèles pourront ainsi assister à la prière à 8 h 00, puis à une seconde célébration à 8 h 45.

À LIRE AUSSI : Après Kaylia Nemour, une autre gymnaste franco-algérienne opte pour l’Algérie

Chaque année, des milliers de croyants se rassemblent dans la mosquée parisienne pour célébrer cette fête religieuse majeure, marquée par la prière collective, les retrouvailles familiales et les gestes de solidarité envers les plus démunis.

Une autre date avancée par le CFCM

De son côté, le Conseil français du culte musulman (CFCM) a déjà communiqué une estimation pour la fin du ramadan. L’organisation a annoncé que l’Aïd el-Fitr 2026 devrait être célébré le 20 mars, en se basant exclusivement sur les calculs astronomiques.

À LIRE AUSSI : Feriel Gasmi Issiakhem, designer algérienne, décorée par la France

Cette méthode, adoptée par plusieurs instances musulmanes en Europe, permet d’anticiper les dates religieuses plusieurs mois à l’avance. Toutefois, certaines institutions continuent de privilégier l’observation visuelle du croissant lunaire pour confirmer officiellement la fin du mois sacré.

Une fête majeure pour les musulmans

L’Aïd el-Fitr marque la conclusion du mois de ramadan et constitue l’une des célébrations les plus importantes de l’islam. Elle débute par une grande prière collective, suivie de moments de convivialité en famille et entre proches.

En attendant la Nuit du doute du 18 mars, les fidèles en France restent donc dans l’attente de la confirmation officielle de la date de cette fête qui symbolise la fin du jeûne et le début des célébrations.