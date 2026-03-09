Aïd el-Fitr 2026 en France : le CTMF annonce la date de la fin du Ramadan

Alors que le mois de Ramadan touche à sa fin, une incertitude persiste : après les désaccords sur la date de début du jeûne en France, la communauté musulmane parviendra-t-elle à s’accorder sur une date unique pour l’Aïd el-Fitr ?

Depuis le mercredi 18 février, les musulmans de France respectent le jeûne quotidien, mais le démarrage de cette période sacrée ne s’est pas fait sans heurts. Entre calculs astronomiques anticipés et observation visuelle à la Grande Mosquée de Paris, la « pagaille » organisationnelle a marqué les esprits.

Aujourd’hui, en ce mois de mars, la communauté s’interroge : la fin du mois connaîtra-t-elle le même imbroglio entre les différentes instances ?

Le CTMF dévoile la date de l’Aïd el-Fitr en France

Pas d’ambiguïté pour le CTMF : l’instance a réaffirmé sa position dans un communiqué paru vendredi dernier. En se basant sur un mois complet de 30 jours débuté le 18 février, le Conseil prévoit la fin du Ramadan pour le jeudi 19 mars prochain. Cette annonce apporte une précision attendue par les fidèles en pleine deuxième moitié du mois de jeûne.

L’instance annonce donc que l’Aïd el-Fitr, coïncidant avec le 1er Chawwal, débutera le vendredi 20 mars. Cette déclaration vient valider les conclusions annoncées dès novembre 2025, tout en apportant les détails suivants :

« En se fondant sur les données scientifiques les plus précises concernant le mois de Chawwal, la conjonction (nouvelle lune) se produira, inchaAllah, le jeudi 30 Ramadan, 19 mars 2026, à 01h24 GMT (2h24, heure de Paris) » et « les conditions nécessaires à l’observation du nouveau croissant de Chawwal, dans le monde, seront réunies (…) le même jour, à partir de 15h24 GMT (16h24, heure de Paris). En conséquence, le premier jour du mois de Chawwâl (jour de l’Aïd Al-Fitr) sera, inchaAllah vendredi 20 mars 2026 ».

Le montant de la Zakat el-fitr fixé

Bien que le CFCM ait initialement fixé le début du jeûne avec un jour de décalage (le 19 février), son bureau prévoit toujours la fin du mois pour le vendredi 20 mars. Cette date pourrait coïncider avec celle des partisans de l’observation visuelle, qui attendront la Nuit du doute du 19 mars pour trancher. Un alignement des calendriers reste donc envisageable pour la clôture du mois sacré.

En plus des précisions calendaires pour l’Aïd, l’instance a confirmé les montants des dons obligatoires. Ainsi, la contribution pour la Zakât el-Fitr s’élève à 10 euros et celle de la Fidyah à 5 euros, conformément aux décisions prises par le Conseil en amont du mois sacré.

