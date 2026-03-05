Aïd El-Fitr 2026 à Alger : le wali mobilise ses troupes pour une fête sans fausse note

À quelques jours de la célébration de l’Aïd el-Fitr 1447H, la capitale peaufine ses préparatifs sous la supervision directe du Wali, Mohamed Abdennour Rabehi. Entre renforcement des transports, permanence commerciale rigoureuse et embellissement des espaces publics, l’exécutif de la wilaya mobilise l’ensemble de ses services pour garantir aux citoyens une fête alliant sérénité, ferveur et confort.

La réunion de coordination présidée ce jeudi a mis en exergue une priorité absolue : l’accueil des familles. Le plan de réhabilitation des cimetières, pierre angulaire des traditions de l’Aïd, a été validé. Les opérations de nettoyage et de fleurissement visent à offrir un environnement digne et apaisé pour les visites de recueillement.

Parallèlement, les mosquées de la capitale, véritables centres de gravité de la fête, bénéficient de travaux d’embellissement et d’un éclairage artistique spécifique pour accueillir les fidèles dans les meilleures conditions esthétiques et logistiques lors de la prière de l’Aïd.

Boulangeries, pharmacies et retraits d’argent : Le plan pour éviter les pénuries

Pour éviter le spectre des rideaux baissés, la Direction du Commerce a déployé un dispositif de permanence renforcé. Plus de 4 500 commerçants, dont plus de 600 boulangeries et près de 1 900 points de vente de produits de large consommation, seront réquisitionnés pour assurer l’approvisionnement continu des ménages.

Ce maillage est complété par un volet sanitaire robuste, où les structures hospitalières et 59 pharmacies de garde resteront opérationnelles 24h/24.

L’accent a également été mis sur la gestion des ressources quotidiennes. La distribution d’eau potable maintiendra le rythme intensif observé durant le Ramadan, tandis qu’Algérie Poste s’engage à renforcer la disponibilité des liquidités. Les plafonds de retrait dans les bureaux de poste et les distributeurs automatiques ont été relevés pour répondre au pic de demande traditionnel de la fin du mois sacré.

Mobilité : Une stratégie de transport « grand format »

Le défi de la mobilité, particulièrement vers la Grande Mosquée d’Alger et les principaux cimetières, est au cœur du dispositif de la wilaya. L’ETUSA déploie son « artillerie lourde » avec 300 bus opérant sur 189 lignes.

Cette offre sera soutenue par une extension des horaires de service pour le métro, le tramway, les trains de banlieue et les téléphériques. Les gares routières et les flottes de taxis sont également intégrées à ce plan de fluidification pour permettre aux Algérois de circuler librement et sans encombre.

Collecte des déchets et sorties en famille : Alger mise sur la propreté et la fête

La propreté urbaine ne sera pas en reste. Les entreprises Netcom et Extranet ont harmonisé leurs programmes pour assurer une collecte des déchets ménagers sans interruption, avec des brigades d’intervention rapide prêtes à intervenir sur les points sensibles.

Enfin, l’Aïd 2026 coïncidant avec le début des vacances scolaires de printemps, la capitale se transformera en un vaste espace de loisirs. Un riche programme culturel et sportif animera les places publiques, les forêts urbaines et les parcs de la ville.

Comme l’a rappelé le Wali Mohamed Abdennour Rabehi, l’objectif final reste de transformer Alger en un écrin de confort et de sécurité pour que chaque citoyen puisse profiter pleinement de l’atmosphère festive.