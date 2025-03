Aïd el-Fitr 2025 : un institut astronomique égyptien fixe la date

L’Institut National de Recherches Astronomiques et Géophysiques en Égypte a révélé les détails concernant l’observation du croissant de lune du mois de Chawwal pour l’année 1446 de l’Hégire, ainsi que les prévisions pour le premier jour de l’Aïd el-Fitr en 2025 dans les pays arabes et plusieurs capitales mondiales.

Dans un communiqué publié avant-hier soir, l’Institut a indiqué que le croissant de lune de Chawwal naîtra juste après la conjonction, à exactement 13 heures, heure locale du Caire, le samedi 29 Ramadan 1446 H, correspondant au 29 mars 2025, jour de l’observation.

Le nouveau croissant de lune restera visible dans le ciel de La Mecque pendant 7 minutes, et dans celui du Caire pendant 11 minutes après le coucher du soleil ce jour-là. Dans les autres gouvernorats égyptiens, la durée de visibilité variera entre 9 et 12 minutes.

L’Institut a également précisé que dans les capitales et villes arabes et islamiques, le croissant de lune restera visible après le coucher du soleil pendant des durées allant de 3 à 19 minutes. Cependant, il a noté que dans certaines villes comme Kuala Lumpur en Malaisie, le croissant se couchera 5 minutes avant le soleil, et à Jakarta en Indonésie, 7 minutes avant.

Aïd el-Fitr 2025 : Quelles sont les villes et capitales où l’observation sera possible ?

L’Institut a publié une liste des villes égyptiennes et arabes où l’observation du croissant de lune et des phases de la lune sera possible le jour de l’observation. Parmi ces villes figurent Le Caire, Alexandrie, Sohag, ainsi que Tripoli en Libye, Tunis, Alger, Nouakchott, Marrakech, Fès, Lagos, Khartoum, Mogadiscio, Ankara, Amman, Damas, Jizan, Médine, La Mecque, Al-Qods, Bagdad, Aden, Riyad, Koweït, Le Cap, Manama, Téhéran, Doha, Abou Dhabi, Dubaï et Mascate.

De plus, le croissant de lune de l’Aïd el-Fitr pourra également être observé dans des villes comme Karachi, Kuala Lumpur, Jakarta, Brasilia, Lima, Washington, Ottawa, Londres et Moscou.

Le premier jour de l’Aïd el-Fitr fixé au 30 mars 2025

L’Institut a confirmé que le premier jour du mois de Chawwal 1446 H, correspondant au premier jour de l’Aïd el-Fitr, sera le dimanche 30 mars 2025, selon les calculs astronomiques.

Ainsi, les musulmans du monde entier se préparent à célébrer la fin du mois sacré de Ramadan et le début des festivités de l’Aïd el-Fitr, marquant une période de joie et de partage.