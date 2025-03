Aïd El-Fitr 2025 : le message de Tebboune au peuple Algérien (VIDÉO)

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé, ce dimanche soir, ses vœux au peuple à l’occasion de l’Aïd El-Fitr. Dans un message empreint de spiritualité et de solidarité, il a souligné l’importance des valeurs de fraternité et de bienveillance qui caractérisent la société algérienne.

« À toutes les citoyennes et tous les citoyens, je présente mes plus sincères félicitations et mes vœux les plus chaleureux pour cette fête bénie », a déclaré le chef de l’État dans son allocution diffusée sur les réseaux officiels de la présidence. Il a évoqué la fin du mois sacré de Ramadan comme « un moment de recueillement et de partage ». Insistant sur la nécessité de préserver ces vertus tout au long de l’année.

Tebboune a exprimé sa gratitude envers ceux qui ont contribué à renforcer l’esprit de solidarité durant le Ramadan. « Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui, par leurs gestes nobles et leur engagement, ont perpétué nos traditions d’entraide et de fraternité », a-t-il affirmé.

Le président a également adressé un message particulier à la diaspora algérienne. Ainsi qu’à tous les musulmans du monde, en mettant un accent particulier sur la situation en Palestine. « Nous prions pour les martyrs palestiniens, pour la guérison de leurs blessés et pour que justice leur soit rendue », a-t-il déclaré, réaffirmant le soutien indéfectible de l’Algérie à la cause palestinienne.

Le président Tebboune accomplit la prière de l’Aïd El-Fitr à la grande mosquée d’Alger

Dans la matinée d’aujoird’hui, Abdelmadjid Tebboune a accompli la prière de l’Aïd El-Fitr à Djamaâ El Djazaïr, la grande mosquée d’Alger. Accompagné de hauts responsables de l’État, de membres du gouvernement et de représentants du corps diplomatique arabe et musulman. Il a partagé ce moment de recueillement avec les fidèles présents.

Dans son prêche, le recteur de Djamaâ El Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, a rappelé les enseignements du Ramadan et l’importance de préserver « la sécurité et la stabilité » du pays. Il a également souligné l’importance du raffermissement des liens familiaux. Ainsi que des valeurs de pardon et de bienveillance, particulièrement en ce jour béni.

Après la prière, le chef de l’État a reçu les vœux de plusieurs personnalités politiques et diplomatiques. Ainsi que de citoyens venus à sa rencontre. Il a conclu son message en adressant une nouvelle fois ses félicitations à tous les Algériens. « Aïd Moubarak à tous, que cette fête soit source de joie et de prospérité pour notre pays. Vive l’Algérie, libre et souveraine. Gloire éternelle à nos martyrs. »

Cette allocution marque la volonté du président de renforcer l’unité nationale et de rappeler les valeurs fondamentales qui cimentent la société algérienne. Notamment en ces temps de célébration et de spiritualité.