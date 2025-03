Aïd el-Fitr 2025 : le CTMF annonce la date en France

Le Conseil théologique musulman de France, comme le CFCM, vient d’annoncer que la date de l’Aïd el-Fitr aurait lieu le dimanche 30 mars 2025. Cette date correspond au premier jour du mois de Chawwal qui marque la fin du Ramadan.

Dans son communiqué, publié en ce mardi 25 mars 2025, le CTMF fait savoir que cette date a été déterminée sur la base de données scientifiques les plus récentes concernant la conjonction lunaire. Par conséquent, la nouvelle lune se produira en date du samedi 29 mars 2025 à 10 h 58 GMT.

Selon le CTMF, les musulmans de France fêteront l’Aïd el-Fitr à cette date

Dans son communiqué, le Conseil théologique musulman de France rappelle qu’en se basant sur les calculs astronomiques et les données scientifiques concernant le mois de Chawwal, la conjonction de la nouvelle lune se produira le samedi 29 mars 2025 à 10 h 58 GMT.

Par ailleurs, les conditions nécessaires à l’observation du nouveau croissant de Chawwal seront réunies le lendemain, dimanche 30 mars 2025, à partir de 00 h 12 GMT. En conséquence, le premier jour du mois de Chawwal, qui correspond au jour de l’Aïd el-Fitr, sera le dimanche 30 mars 2025.

De son côté, la Grande Mosquée de Paris a publié un rappel sur sa page officielle, dans lequel elle indique que la date de l’Aïd el-Fitr n’est encore officiellement fixée en France. Celle-ci sera annoncée par la Grande Mosquée de Paris lors de la nuit du doute, prévue pour le samedi 29 mars 2025, à partir de 18 h.

Voici le montant de la Zakat el-Fitr

Cette année, le montant estimé de la Zakat El-Fitr, l’aumône obligatoire de fin de Ramadan pour chaque famille musulmane, est de 9 euros par personne, selon le CFCM. Cependant, des estimations entre 7 et 12 euros sont également valables, basées sur différentes références alimentaires et avis juridiques.

Par ailleurs, la Fidya, aumône compensatoire pour le non-jeûne, varie selon les écoles juridiques (un quart, moitié ou la totalité de la zakat el-Fitr), se situant ainsi entre 2 et 12 euros. Ces variations reflètent les diverses interprétations religieuses et les prix des denrées, laissant le choix du montant selon sa situation et ses références religieuses habituelles, rappelle le CFCM.

En ce qui concerne les modalités de versement de la Zakat el-Fitr, celle-ci est destinée aux nécessiteux, sans considération de leur foi, avec une préférence pour ceux qui sont proches, bien qu’un envoi à l’étranger soit envisageable. Elle peut être versée dès le début du Ramadan et jusqu’à la prière de l’Aïd, et sa distribution peut être déléguée. Cette aumône est exclusivement réservée aux pauvres et ne doit pas financer des mosquées ou d’autres structures, qui doivent clairement distinguer leurs propres collectes de dons.

