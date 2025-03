Aïd El-Fitr 2025 / Fonction Publique : Les 03 premiers jours de Chawwal déclarés fériés et payés

Les premier, deuxième et troisième jours du mois de Chawwal de l’an 1446 de l’Hégire seront des jours de congé payé pour tous les employés des institutions et administrations publiques, ainsi que pour tous les employés des institutions publiques et privées dans tous les secteurs, y compris les employés à la journée ou à l’heure.

Un communiqué de la Direction Générale de la Fonction Publique a précisé que « les premier, deuxième et troisième jours du mois de Chawwal de l’an 1446 de l’Hégire seront des jours de congé payé pour tous les employés des institutions et administrations publiques, des organismes et offices publics et privés, ainsi que pour tous les employés des institutions publiques et privées dans tous les secteurs, quel que soit leur statut de base, y compris les employés à la journée ou à l’heure ».

Le communiqué a souligné qu’« il incombe aux institutions, administrations publiques, organismes, offices et institutions susmentionnés de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service dans les départements fonctionnant selon un système de roulement ».

Cette mesure est conforme aux dispositions de la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 portant liste des fêtes légales, telle que modifiée et complétée.

Aid el-Fitr 2025 – Algérie : la nuit du doute pour l’observation du croissant lunaire de Chawwal fixée à samedi prochain

La Commission nationale d’observation du croissant lunaire relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé, ce mercredi, que la nuit du doute pour l’observation du croissant lunaire du mois de Chawwal de l’an 1446 de l’hégire aura lieu samedi prochain (29 mars 2025).

La commission a précisé dans un communiqué qu’une conférence spéciale sur la nuit de l’observation du croissant lunaire se tiendra après la prière du Maghreb à Dar El Imam à Alger, en commémoration de cette année bénie.

La conférence sera diffusée en direct sur les médias, selon le communiqué.

Parallèlement, le Centre international d’astronomie a indiqué aujourd’hui qu’il est impossible de voir le croissant lunaire de Chawwal de l’an 1446 le samedi 29 mars 2025 dans la plupart des régions du monde islamique, que ce soit à l’œil nu ou en utilisant des télescopes et des technologies astronomiques avancées.

