Aïd el-Fitr 2025 : appel aux commerçants pour assurer la permanence et éviter toute pénurie

À l’approche de l’Aïd el-Fitr, l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a exhorté l’ensemble des commerçants, artisans et opérateurs économiques concernés par le système de permanence à respecter leurs engagements. Elle les appelle à assurer une mobilisation totale en ouvrant leurs commerces afin de garantir la disponibilité des produits et services essentiels aux citoyens durant cette période festive.

L’UGCAA a insisté sur l’importance de la continuité du service, précisant que tous les marchés de gros resteront ouverts durant les jours fériés de l’Aïd. L’objectif est de garantir un approvisionnement suffisant en produits de première nécessité à des prix abordables. L’organisation a également appelé les commerçants et artisans non soumis à l’obligation de permanence à répondre aux besoins des citoyens, mettant en avant l’esprit de solidarité et de responsabilité qui caractérise les acteurs économiques algériens.

Une application numérique pour mieux gérer la permanence

Afin de faciliter l’accès à l’information et d’éviter tout déséquilibre dans l’approvisionnement, le ministère du Commerce a lancé une application numérique baptisée “MarafiqCom”, déjà disponible.

Cet outil permet aux citoyens et aux commerçants d’accéder à la liste des établissements assurant la permanence durant les fêtes nationales et religieuses, classée par wilayas et communes. Il offre également la possibilité de signaler immédiatement toute anomalie ou infraction, contribuant ainsi à l’amélioration du service et à la disponibilité continue des produits de base.

L’UGCAA a par ailleurs rappelé que les commerçants devront reprendre leurs activités dès la fin des jours fériés, conformément au calendrier établi, afin d’éviter toute perturbation du marché. Les contrevenants s’exposent à des sanctions légales en cas de non-respect de ces directives. L’organisation a également recommandé aux commerçants de se préparer en amont en approvisionnant leurs magasins avec les produits essentiels, afin de répondre à la demande accrue durant l’Aïd et d’éviter toute rupture de stock.

Un hommage à l’engagement des commerçants durant le Ramadan

L’Union générale des commerçants et artisans algériens a tenu à saluer l’implication des commerçants et opérateurs économiques dans la lutte contre la spéculation et la pénurie de produits. Elle a souligné leur contribution active à diverses initiatives sociales, notamment l’approvisionnement des restaurants solidaires pour les jeûneurs et l’aide aux familles démunies.

L’UGCAA a également mis en avant le civisme et l’engagement patriotique des commerçants algériens, qui se sont illustrés durant le mois sacré du Ramadan en réduisant les prix de certains produits afin d’alléger le fardeau financier des ménages. Ces gestes de solidarité, enracinés dans les valeurs de la société algérienne, témoignent d’une véritable conscience sociale et d’un engagement à préserver la stabilité du marché national.