Aïd el-Fitr 2025 : Alger se prépare avec un dispositif spécial pour les festivités

À l’approche de l’Aïd el-Fitr, les autorités de la wilaya d’Alger ont mis en place un ensemble de mesures pour animer la capitale et offrir aux citoyens un cadre agréable durant cette période festive. L’objectif est de permettre aux familles algéroises ainsi qu’aux visiteurs de profiter pleinement de cette célébration dans les meilleures conditions.

Dans cette optique, tous les espaces de loisirs et de détente seront exceptionnellement ouverts. Les parcs d’attractions, les aires de jeux, ainsi que les forêts urbaines accueilleront le public, offrant ainsi diverses possibilités de divertissement pour petits et grands. Ces initiatives visent à renforcer l’esprit festif de l’Aïd en proposant des activités adaptées à tous les âges.

Par ailleurs, des mesures ont été prises pour assurer une fluidité dans les déplacements. En plus du dispositif spécial mis en place pour le transport en commun, des instructions ont été données pour garantir une meilleure organisation du trafic routier aux abords des lieux très fréquentés. L’objectif est d’éviter les encombrements et de faciliter l’accès aux espaces de loisirs et aux zones commerciales, où l’affluence est particulièrement élevée durant l’Aïd.

Dans un souci de sécurité, les services concernés veilleront à renforcer la surveillance dans les lieux publics. Des équipes de secours et d’intervention seront mobilisées afin d’assurer une assistance rapide en cas de besoin. La propreté des espaces publics sera également une priorité, avec un renforcement des opérations de nettoyage avant et après les festivités.

Grâce à ces dispositions, la capitale algérienne se prépare à accueillir l’Aïd el-Fitr dans une ambiance conviviale et festive, permettant aux habitants et aux visiteurs de profiter pleinement de cette célébration marquée par le partage et la joie.

Aïd el-Fitr 2025 : une célébration prévue le 31 mars en Algérie

D’après les prévisions astronomiques, le mois de Ramadan 1446 (2025) devrait compter 30 jours, plaçant ainsi la date de l’Aïd el-Fitr au lundi 31 mars. Cette information a été partagée par l’Association Sirius d’Astronomie, suscitant toutefois des interrogations quant à une possible divergence avec d’autres pays arabes, notamment l’Arabie Saoudite.

Selon les experts de Sirius, la conjonction lunaire est attendue pour le samedi 29 mars à 11h57 (heure locale). Cependant, l’observation du croissant lunaire ce soir-là pourrait être difficile, aussi bien à l’œil nu qu’avec des instruments optiques, ce qui pourrait influencer la date officielle de l’Aïd.

Ces divergences entre pays sont fréquentes, car les méthodes de calcul et les critères d’observation diffèrent. Il est important de rappeler que la date définitive sera confirmée par les autorités religieuses, qui se baseront sur l’observation du croissant lunaire et les données scientifiques avant d’annoncer officiellement le jour de l’Aïd el-Fitr