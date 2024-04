Aïd el-Fitr 2024 : Tebboune adresse ses vœux peuple algérien

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses vœux au peuple algérien à l’occasion de l’Aïd El-Fitr célébré demain, le mercredi 10 avril 2024, célébrant la spiritualité et la solidarité qui ont marqué le mois sacré de Ramadan.

En effet, dans une allocution, le Chef de l’Etat a exprimé ses prières pour l’agrément par Allah Tout-Puissant du jeûne, des prières et des bonnes actions de tous les citoyens algériens. Il a souligné la sérénité qui a caractérisé le mois de Ramadhan cette année, grâce à la stabilité des prix, libérant ainsi les citoyens des tensions économiques subies les années précédentes.

De plus, le président Tebboune a rendu hommage aux commerçants ainsi qu’à tous les acteurs et partenaires économiques qui ont contribué à cette stabilité des prix. Il a exprimé sa gratitude envers ceux qui ont fait preuve de bienveillance et de charité envers leurs concitoyens, soulignant les belles manifestations d’entraide et de solidarité qui ont émergé au sein de la société algérienne.

Tebboune présente ses vœux à la diaspora et aux Palestiniens

En outre, le président de la Réublique a également adressé ses vœux les plus sincères à l’ensemble du peuple algérien ainsi qu’à la communauté nationale à l’étranger à l’occasion de l’Aïd El-Fitr. Il n’a pas oublié de mentionner les frères en Palestine occupée et à Gaza, partageant ainsi la solidarité avec ceux qui souffrent.

En concluant son discours, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a souhaité une joyeuse fête de l’Aïd à tous, rendant hommage aux vaillants Chouhada et invoquant la paix pour accompagner chaque individu. Ce message du président Tebboune incarne les valeurs de solidarité, de compassion et d’espoir qui sont essentielles pour la nation algérienne, en particulier en cette période de célébration religieuse.