Aïd el-Fitr 2024 : Tebboune accomplit la prière à Djamaâ El Djazaïr à Alger (Vidéo)

De plus, de hauts responsables de l’Etat, des membres du gouvernement et des représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédité en Algérie, ainsi que de nombreux fidèles ont également accompli la prière de l’Aïd dans cet édifice religieux et civilisationnel.

Tebboune adresse ses vœux aux services de sécurité et le personnel médical

Alors que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait adressé ses vœux à tout le peuple algérien, hier soir à l’occasion de l’Aïd el-Fitr, il a félicité mercredi matin les services de sécurité (Armée nationale, police et gendarmerie nationale) à cette occasion.

En effet, le Chef de l’Etat e a écrit sur son compte Twitter : » Félicitations pour l’occasion bénie de l’Aïd Al-Fitr. A tous les membres de la Gendarmerie Nationale, de la police, de la protection civile et des douanes, où qu’ils se trouvent sur tout le territoire. »

De plus, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité les médecins et tout le personnel médical en Algérie à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr. Le président Tebboune a écrit sur son compte Twitter : « Joyeux et béni Eid à tous les médecins algériens ». Et à toute l’armée blanche du secteur de la santé… puissiez-vous toujours vous porter bien.