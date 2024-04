Aïd el-Fitr 2024 – France: la Grande Mosquée de Paris annonce la date de la nuit du doute

Le mois sacré du Ramadan s’achève bientôt et la communauté musulmane s’impatiente face à l’annonce de la date du premier jour de l’Aïd el-Fitr. Bien que de nombreuses instances religieuses aient dévoilé la date probable en se basant sur des calculs astronomiques, l’annonce officielle sera faite à l’issue de la nuit du doute.

Dans ce sillage, la Grande Mosquée de Paris revient dans un nouveau communiqué pour faire part de la date de la nuit du doute.

La date de la nuit du doute connue en France

Conformément à la méthode traditionnelle de la nuit du doute, la Grande Mosquée de Paris réunit les fédérations musulmanes du pays pour observer la lune, qui détermine l’entrée ou pas d’un nouveau mois selon le calendrier lunaire.

Par ailleurs, si le croissant de lune, appelé aussi le Hilal, est aperçu dans le ciel, le mois du Ramadan prend fin dès le lendemain, dans le cas contraire, il s’achève au surlendemain. Dans ce sillage, la Grande mosquée de Paris revient dans un nouveau communiqué pour annoncer la date de cette nuit du doute.

Conformément à ce document, la commission religieuse chargée de déterminer et d’annoncer la date officielle de l’Aïd el-Fitr se réunira au soir du 29ᵉ jour du mois de Ramadan, notamment le lundi 8 avril 2024, à 18 h après la Salat Al-Asr, au niveau de la Grande Mosquée de Paris.



De plus, à l’occasion du jour de l’Aïd el-Fitr, la Grande Mosquée de Paris annonce qu’elle organisera deux prières à 7 h 30 et à 8 h 15. Et ce, pour répondre à la forte affluence des fidèles prévue pour ce jour. Par ailleurs, la Grande Mosquée de Paris rappelle que la somme de la Zakat est fixé cette année à hauteur de 7 euros par personne à charge et la Fidyah à la somme de 5 euros par jour de compensation.

