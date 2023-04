Aïd el-Fitr 2023 : le montant de la Zakat fixé en Espagne

Quelques jours sont déjà passés du mois de ramadan, et la communauté musulmane, dont les Algériens, commence à se poser quelques questions concernant l’Aid al-fitr 2023. Parmi ces derniers, celles relatives au montant de la Zakat Al-Fitr.

La Zakat al-fitr est le troisième pilier de l’Islam et représente une aumône purificatrice qui doit être versée avant la prière de l’Aid al-fitr. Les musulmans du monde entier, verse cette somme aux plus nécessiteux. Et ce, pour célébrer cette fête musulmane dans la joie.

La commission islamique d’Espagne fixe le montant de la Zakat El-Fitr

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le 29 mars 2023, la commission islamique d’Espagne a dévoilé le montant de la Zakat Al-Fitr en Espagne. En effet, ce dernier a été arrêté à la somme de 5 euros par personne, pour la communauté musulmane de l’Espagne.

Par ailleurs, la commission islamique d’Espagne informe les musulmans de ce pays que l’opération de la collecte de cette aumône se fait au niveau des différentes mosquées. Qui sont établies sur le territoire espagnol. Il s’agit notamment de ce qui ressort du communiqué de la commission islamique.

Pour rappel, en France, le montant de la Zakat al-fitr a été également dévoilé par la grande mosquée de Paris. En effet, le montant de cette dernière est arrêté à hauteur de 7 euros par personne, pour la communauté musulmane établie en France. En revanche, en ce qui concerne le montant minimum de la Fidyah. Celui-ci est également fixé à 5 euros. La Fidya représente une aumône à verser par les personnes qui sont dans l’incapacité de jeûner durant le mois de Ramadan.

En Allemagne, le Comité de la Fatwa a fixé le montant de la Zakat à 9 euros. Mais aussi, celui de la Fidya à la somme minimum de 8 euros.

| À LIRE AUSSI :

>> Ramadan 2023 – France : montant de Zakat Al-Fitr dévoilé par la Grande Mosquée de Paris

>> Vols France – Algérie : ASL Airlines lance de nouvelles promotions pour l’été 2023