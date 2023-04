Aïd el-Fitr 2023 : le Centre international d’astronomie dévoile la date

Le centre international d’astronomie a annoncé que les pays musulmans s’attarderont sur l’observation du croissant de Chawal, correspondant à l’Aïd el-Fitr, le jeudi 20 avril.

La même source indique qu’il sera difficile de le voir à l’œil nu ou avec un télescope depuis la plupart des continents, sauf pour certaines parties du monde islamique. En conséquence, de nombreux pays devraient annoncer l’Aïd el-Fitr le vendredi 21 avril.

Toutefois, certains pays ayant des exigences strictes en matière de vision pourraient annoncer l’Aïd le samedi 22 avril. On s’attend donc à ce que la date de l’Aïd el-Fitr soit différente dans le monde islamique.

L’Institut national de recherche astronomique d’Egypte publie un bilan similaire

L’Institut national de recherche astronomique et géophysique d’Égypte a indiqué que le croissant du mois de Chawal apparaîtra immédiatement après la conjonction, à 6h14, heure locale du Caire, le jeudi 29 Ramadan 1444 suivant le calendrier Hijri (20/4/2023).

Le nouveau croissant restera dans le ciel de La Mecque pendant 23 minutes et au Caire pendant 27 minutes après le coucher du soleil le jour d’observation. Dans les gouvernorats de la République arabe d’Égypte, il restera dans le ciel environ 30 minutes, tandis que dans les capitales et les villes arabes et islamiques, il restera visible après le coucher du soleil pendant des périodes allant de 10 à 35 minutes.

En conséquence, le début du mois de Chawal 1444 sera astronomiquement le vendredi 21/04/2023 dans la plupart des pays arabes. L’Aid el-Fitr sera célébré le même jour, le vendredi 21 avril 2023.