Aïd el-Fitr 2023 : l’APOCE dénonce la hausse des prix des vêtements

L’APOCE, l’Organisation Algérienne de Protection et d’Orientation du Consommateur, a publié sur sa page Facebook un statut qui revient sur les prix des vêtements en comparaison avec l’année dernière.

| À LIRE AUSSI : Cherté de l’oignon : grande quantité dans une poubelle, l’APOCE dénonce (vidéo)

A l’occasion de l’Aïd, cette période associée à une forte demande en vêtements pour célébrer cette fête, une enquête de l’APOCE qui a inclut plusieurs wilayas, a indiqué que les prix des vêtements ont augmenté par rapport à l’année dernière.

Les prix des vêtements pour enfants ont augmenté de 15 à 20 % et ceux des chaussures de 25 %. Cela s’explique en partie par la faible présence de l’industrie textile et du prêt-à-porter locaux, qui ne répond pas à la forte demande, ainsi que par les importantes augmentations de prix des produits importés, notamment ceux provenant de Turquie.

L’APOCE dénonce aussi la hausse des prix des fruits et légumes

L’organisation avait aussi dénoncé les tarifs pratiqués par les commerçants sur les aliments de première nécessité, tels que les légumes et les fruits. Ces derniers ont connu une flambée des prix juste avant le mois sacré de ramadan et n’ont pas baissé depuis.

| À LIRE AUSSI : Vignette automobile 2023 – Algérie : délai pour l’acquisition prolongé

Le président de la République avait émis des instructions pour garantir l’approvisionnement alimentaire pendant le mois de Ramadan 2023. Il avait ordonné de renforcer les mécanismes de surveillance et de contrôle, en commençant par les quartiers, les villages et les villes, en impliquant les autorités locales pour surveiller les prix des matières premières.

| À LIRE AUSSI : Prix des voitures Fiat en Algérie : surprise, l’APOCE appelle à la baisse

Les prix de l’oignon, aliment de base, ont atteint 250 voire 300 dinars algériens le kilo, ceux de la tomate ont frôlé les 150 dinars/kg, tandis que le concombre et les haricots verts ont été affichés à 180 dinars/kg et plus de 400 dinars/kg respectivement. Ces prix élevés mettent en difficulté les employés algériens de base en cette période de forte consommation.