Aïd el-Fitr 2023 : l’ambassadrice US s’essaye à une tradition algérienne (vidéo)

À l’occasion de l’Aïd el-Fitr, de nombreuses personnalités publiques se sont exprimées pour souhaiter leurs vœux au peuple algérien et musulman en général. Après le président de la République, c’est au tour d’une autre figure politique de souhaiter un bon Aïd aux Algériens : l’ambassadrice US.

Seulement voilà, cette dernière ne s’est pas contentée d’exprimer ses vœux, elle a aussi mis à l’honneur une tradition qui tient particulièrement au cœur du peuple algérien.

L’ambassadrice US perpétue la tradition de « l’aumône » de l’Aïd aux enfants

L’Aïd el-Fitr est enfin arrivé et les plus jeunes comme les plus grands se parent de leurs plus beaux atouts pour honorer cette célébration sacrée. L’ambassadrice US, Moore Aubin, a pris les devants pour féliciter le peuple algérien à l’occasion sur le compte Instagram de l’ambassade. Dans une courte vidéo, on peut la voir accompagnée de son époux, tous deux vêtus de tenues traditionnelles algériennes pour marquer le coup. Elle y souhaite une joyeuse fête au peuple algérien, mais ne s’arrête pas là.

Voulant offrir des cadeaux aux enfants en cette occasion, celle-ci change vite d’avis après quelques explications de son équipe. En effet, la tradition en Algérie veut que les plus jeunes se voient accorder de l’argent à l’occasion de l’Aïd el-Fitr.

Ce sont ainsi plusieurs billets qui sont distribués sur les quelques bambins chanceux présents à l’ambassade ce jour-là. Un geste à symbolique forte, qui démontre l’implication de la diplomate dans la culture de son pays hôte.

Moore Aubin, l’ambassadrice US qui a appris la Darija algérienne

Ce n’est pas la première fois que l’ambassadrice US manifeste de l’intérêt pour notre culture. Aubin se plonge régulièrement en immersion dans nos us et coutumes. On l’a notamment vu s’essayer à la robe kabyle traditionnelle, dont elle a beaucoup apprécié les couleurs.

Elle s’est également inspirée du dialecte local, la Darija, qu’elle essaye d’apprendre en vidéo. L’ambassadrice connaît ainsi désormais le vocabulaire de la cuisine (cuillère, fourchette, marmite, poêle…) sur le bout des doigts.