Aïd el-Fitr 2023 : la sûreté de la wilaya d’Alger prévoit des mesures de sécurité

Les services de la sureté de la wilaya d’Algérie ont établi des plans de sécurité préventive à l’occasion du Aïd al-Fitr de cette année. Ces plans comprennent des mesures pour protéger et veilleur sur la sécurité des citoyens.

| À LIRE AUSSI : Frontières algéro-tunisienne : saisie de 10.000 euros chez un ressortissant étranger

Des patrouilles à cheval et à pied dans les lieux à forte affluence tels que les marchés, les mosquées et les cimetières sont programmées. Des formations de police seront également déployées pour assurer la fluidité du trafic sur les routes principales et secondaires, avec une surveillance efficace grâce à des caméras de sécurité installées dans les rues et les lieux publics.

| À LIRE AUSSI : Diaspora algérienne – passage aux frontières : facilitations annoncées (ministère de l’Intérieur)

Des campagnes de sensibilisation ont également été menées pour prévenir les accidents de la route et promouvoir la sécurité. L’objectif principal de ces mesures est de préserver l’ordre public, la paix publique, la santé publique et la sécurité routière, tout en protégeant les personnes et les biens publics et privés.

Aménagements de sites forestiers à Alger

Dans le cadre du plan vert de la capitale, la wilaya d’Alger a lancé un projet de réaménagement de cinq sites forestiers pour les transformer en espaces de promenade et de loisirs.

| À LIRE AUSSI : La chanteuse marocaine Asma Lmnawar refuse de se produire en Algérie

Les travaux seront achevés lors de la saison estivale et des équipements sportifs et de loisirs seront installés dans les sites forestiers de Caroubier à Dély Ibrahim, Diar El Afia à Bourouba, Saliba et Beaulieu à Oued Smar, ainsi que la forêt Beni Merad 2 à Bordj El Kiffan.

La ville d’Alger possède une vaste couverture forestière de 5000 hectares, comprenant 113 sites forestiers gérés par la direction des forêts et de la ceinture verte, qui contribuent à l’économie locale et nationale en créant une dynamique socio-économique et des emplois, ainsi qu’en offrant des activités sportives et de loisirs.