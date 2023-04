Aïd el-Fitr 2023 : la GN annonce un dispositif sécuritaire spécial

À l’occasion de l’Aïd el-Fitr, le commandement de la gendarmerie nationale a mis en place une série de mesures de sécurité pour maintenir le climat de tranquillité et de sérénité à travers l’ensemble des wilayas du pays au cours des deux jours de la fête religieuse.

Des mesures préventives ont été adoptées pour assurer la sécurité des citoyens lors de leurs déplacements. Les lieux concernés par ces mesures sont les routes qui mènent notamment vers les mosquées et les lieux de loisirs.

Toutes les unités et formations de la gendarmerie nationale ont intensifié leurs patrouilles et mis en place des points de contrôle et d’inspection pour assurer la fluidité du trafic routier et sécuriser les transports publics et privés. Les stations de trains et les stations de transport des voyageurs sont aussi concernées.

Les citoyens sont appelés au respect du code de la route et peuvent contacter le numéro vert (1055) pour toute assistance ou service de proximité de qualité.

Des mesures prises par la wilaya d’Alger a l’occasion de l’Aïd

La wilaya d’Alger à aussi établi des plans de sécurité préventifs à l’occasion de l’Aïd de cette année. Ces plans comprennent aussi des mesures pour protéger et assurer la sécurité des citoyens en général.

Des patrouilles, à pied et à cheval, seront déployées dans les lieux à forte affluence tels que les marchés, les mosquées et les cimetières. Des forces de police supplémentaires seront également déployées pour assurer la fluidité du trafic sur les routes principales et secondaires.

Les caméras de sécurité installées dans les rues et les lieux publics permettront d’avoir une vision sur différents endroits de la capitale. Des campagnes de sensibilisation ont également été menées pour prévenir les accidents de la route et promouvoir la sécurité.