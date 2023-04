Aïd el-Fitr 2023 – Algérie : le montant de la Zakat fixé

La Zakat el-Fitr est une aumône légale que chaque musulman doit donner à la fin du mois sacré de Ramadan. Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé aujourd’hui, jeudi, la valeur de la Zakat el-Fitr pour cette année 2023.

Selon un communiqué, cette année sa valeur a été fixée à 120 dinars algériens. Ce qui équivaut a une quantité de 2 kilogrammes pour un Saâ en Algérie.

Le ministère a également appelé les imams et les comités de fonds de la Zakat dans les mosquées du pays à commencer la collecte de la Zakat el-Fitr à partir du milieu du mois de Ramadan. Le ministère souhaite que la zakat ne soit pas distribuée aux bénéficiaires juste avant l’Aïd el-Fitr.

La Zakat el-Fitr est obligatoire pour chaque musulman, jeune et vieux, riche et pauvre, s’il possède plus que sa subsistance quotidienne. Le contribuable le paie pour lui-même et pour tous ceux qui sont à sa charge.

Le communiqué rappelle également que l’aumône légale a été prescrite pour enrichir les pauvres de la question, afin d’atteindre les soins sociaux ordonnés par le prophète.

Le montant de la Zakat al-Fitr fixé en Espagne

La commission islamique d’Espagne avait communiqué il y’a quelques jours aux musulmans du pays que la collecte de la Zakat Al-Fitr se fait au niveau des différentes mosquées établies sur le territoire espagnol.

La somme de 5 euros par personne a été fixée en Espagne selon le communiqué de la commission islamique. En France, la grande mosquée de Paris a également dévoilé le montant de la Zakat al-fitr, qui s’élève à 7 euros par personne pour la communauté musulmane établie en France.

Cette aumône doit être versée par les personnes qui sont dans l’incapacité de jeûner durant le mois de Ramadan.