Aïd el-Fitr 2022 : une association d’astronomie dévoile la date

Le mois sacré de Ramadan touche à sa fin et annonce l’approche de l’Aïd el-Fitr. En effet, ce mercredi 20 avril 2022 correspond au 19ᵉ jour de jeûne chez les musulmans, ainsi, plus qu’une dizaine de jours nous séparent de la fin de Ramadan et de la célébration de l’Aïd el-Fitr pour l’année 2022. D’ailleurs, des instituts d’astronomies et des instances théologiques ont déjà dévoilé la date de la fin du mois sacré en fixant le calendrier lunaire sur la base de calculs astronomiques.

L’association tunisienne d’astronomie, « Société Astronomique de Tunisie », a dévoilé, hier, la date de l’Aïd el-Fitr pour l’année 2022, qui coïncidera avec le premier jour du mois de Chawal 1443 et qui est fixée au lundi 2 mai 2022.

Dans une publication sur sa page Facebook, l’association tunisienne a expliqué que l’observation du croissant lunaire du mois de Chawal de l’année hégirienne 1443 sera impossible, que ce soit à l’œil nu ou à l’aide d’instruments d’optiques, et ce, dans tous les pays musulmans.

Selon l’association tunisienne d’astronomie, la première observation du croissant lunaire du mois de Chawal se fera dans la soirée du 1er mai 2022, notamment à l’aide d’instruments d’optiques, notant une possible difficulté de suivre le croissant lunaire à l’Ouest.

La date de l’Aïd el-Fitr dévoilée en France

En France, le Conseil théologique musulman de France (CTMF) avait annoncé que le lundi 2 mai 2022 correspondra au premier jour du mois de Chawal 1443, soit le jour de la célébration de l’Aïd el-Fitr et de la fin du mois sacré de Ramadan.

Le CTMF avait expliqué que la conjonction de la nouvelle lune aura lieu le samedi 30 avril 2022 à 20h28 GMT (22h28 : heure de Paris) et que les conditions nécessaires à l’observation oculaire du nouveau croissant lunaire de Chawal dans le monde seront réunies le lendemain, 1er mai, à partir de 13h23 GMT (15h23 : heure de Paris).

Le montant de la Zakat el-Fitr pour l’année 2022

Le Ministère des Affaires religieuses et des Wakfs est revenu sur la Zakat el-Fitr jeudi dernier. En effet, le Ministère a indiqué que le montant de la Zakat et-Fitr pour cette année a été fixé à 120 dinars algériens, ce qui correspond à un « Saâ », soit une mesure de deux kilos de denrées alimentaires sur le marché national.

Dans son communiqué, le Ministère a appelé à sortir la Zakat el-Fitr et a chargé les imams des mosquées de procéder à sa collecte à compter du 15ᵉ jour du mois sacré de Ramadan en vue de sa redistribution aux nécessiteux, et ce, un ou deux jours avant la célébration de l’Aïd el-Fitr.