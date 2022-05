Aïd el Fitr 2022 : Tebboune adresse un message aux Algériens

À l’occasion de la fin du mois sacré de Ramadan, mais aussi la fête de l’Aid el-fitr, le président Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message aux Algériens.

En effet, c’est dans une allocution télévisée ce dimanche 1er mai que le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune s’est adressé au peuple Algérien, suite à l’annonce de la non-observation du croissant lunaire de la fin de Ramadan, confirmant le premier jour de l’Aid el-Fitr en Algérie demain lundi.

« Alors que le mois de Ramadan touche à sa fin, je tiens à exprimer ma reconnaissance ainsi que ma gratitude pour le comportement de solidarité habituel des Algériens et des Algériennes avec leurs frères dans le besoin », a-t-il dit.

« Demain, on sera au rendez-vous avec la fête de l’Aid el Fitr. À cette occasion, je tiens à adresser à tous les Algériens, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, mes vœux les plus sincères, priant Dieu Tout Puissant de nous accorder, santé, bien-être et prospérité. Aidkoum Moubarek et Gloire à nos martyrs », a ajouté le président Tebboune.