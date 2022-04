Aïd el-Fitr 2022 : horaires tramway, métro et train

L’Aid El fitr de cette année 2022 approche à grands pas et les citoyens algériens se demandent si les transports en commun assurent un trafic adéquat qui leur permet de rendre visite à leurs proches avec facilité. Entre le train, le bus et le métro le choix en matière de moyens de transport est là mais en ce qui concerne le nombre de déplacements prévus, certaines institutions n’avaient pas apporté les précisions attendues.

C’est dans ce contexte que l’Entreprise Métro d’Alger ( EMA ) a révélé les horaires du métro, tramway mais aussi le téléphérique. Il a précisé dans un communiqué que les trois seront effectif les deux jours de l’Aid El fitr.

Néanmoins, l’institution a tenu à apporter quelques précisions. En effet, les tramways d’Alger, Constantine et Sétif seront en service de 7h00 du matin jusqu’à 1h00 du soir. Tandis que les tramways d’Oran et de Sidi Bel Abbes assureront le service jusqu’à minuit

alors que le Tramway de Ouargla assurera le transport de 6h30 à 1h00 du matin.

En ce qui concerne le téléphérique ,celui de Bab El Oued fonctionnera de 7h00 du matin jusqu’à minuit, tandis que celui d’El Hamma fonctionnera à partir de 8h00. Celui du Palais de la Culture quant à lui ne sera effectif que de 8h00 à 18h30.

Pour les autres wilayas horaires ont été fixées comme telles :

– Blida : de 8h00 à 18h00,

– Tlemcen : de 8h00 à minuit.

– Tizi Ouzou : de 7h30 jusqu’à minuit.

La SNTF révèle son programme pour les deux jours de l’Aid

La SNTF a fixé un nombre de déplacements et des horaires en ce qui concerne les trains de grandes lignes, pour que la société puisse garantir un service adéquat aux voyageurs algériens. Il a donc été annoncé ce vendredi 27 avril sur la page officielle de la société nationale, que ces lignes vont être effectives à partir de d’aujourd’hui , vendredi 28 avril, jusqu’à la veille de l’aïd el-fitr mais aussi le premier et deuxième jours de l’aïd. De plus,il a été ajouté que les lignes concernées sont celles reliant les wilayas suivantes : oran, sétif, batna, annaba, tébessa, béchar et touggourt.

ETUSA est elle aussi effective pendant l’Aid

L’ETUSA à elle aussi annoncé un programme spécial à l’occasion de l’Aid El Fitr. Celui-ci couvrira 122 lignes avec 125 bus le premier jour de l’aïd et 192 bus pour le deuxième jour sachant que cela débute à 6h45 jusqu’à 19h00 pour les équipes de jour et de 19h00 à 01h45 pour les équipes de nuit avec une moyenne de rotation entre 20 à 40 minutes.

L’Etablissement Public de Transports Urbain et Suburbain d’Alger a aussi mis en place de navettes pour assurer le transport jusqu’aux cimetières, c’est le « programme tarahom ». En effet 10 bus sont mobilisés pour couvrir 05 lignes différentes .