Aïd el-Fitr 2022 : ETUSA dévoile son programme

Plus que quelques jours nous séparent de la célébration de l’Aïd el-Fitr, une fête qui marque la fin du mois sacré de Ramadan et qui se caractérise principalement par la visite des proches et des amis. À cette occasion, l’Établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a annoncé la mise en place d’un programme spécial pour faciliter la circulation des citoyens algériens.

Dans un communiqué rendu public ce mardi, l’Établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a fait savoir qu’un programme spécial sera mis en place pour accompagner la célébration de l’Aïd el-Fitr, et ce, afin de « faciliter la circulation des citoyens entre les quartiers et les communes de la capitale ».

En effet, ce programme spécial Aïd el-Fitr « comprend la couverture de 122 lignes avec 125 bus durant le premier jour de l’Aïd et 192 bus pour le deuxième jour », a précisé le communiqué de l’ETUSA, en rajoutant que « le début de service de ce programme est fixé à 6h45 jusqu’à 19h00 pour les brigades jour et de 19h00 à 01h45 pour les brigades de nuit avec une moyenne de rotation entre 20 minutes à 40mn ».

L’ETUSA a également annoncé la mise en place de navettes à destination des cimetières « programme TARAHOM », et a consacré 10 bus afin de couvrir 05 lignes. Selon la même source, « il s’agit des lignes de la Station 1 Mai vers le cimetière d’El Alia, Place des Martyres-Cimetière d’El Alia, Station Chevalley-Cimetière de Dely Brahim, Station Bachdjarah – Cimetière de Sidi Rezine et Station El Harrach – Cimetière de El Alia, par Bachdjarah, El Harrach et Sidi Tyeb ».

La date de l’Aïd el-Fitr 2022 dévoilée

Plusieurs instituts d’astronomie et instances théologiques ont déjà dévoilé la date de la fin du mois sacré en fixant le calendrier lunaire sur la base de calculs astronomiques. Ce fut le cas de l’association tunisienne d’astronomie, « Société Astronomique de Tunisie », et de l’Institut égyptien de recherche astronomique et géophysique qui ont indiqué que le dernier jour de Ramadan 2022 correspondra à la date du 1er mai 2022, et que, par conséquent, la date de l’Aïd sera pour le lundi 2 mai 2022.

En France, le Conseil théologique musulman de France (CTMF) avait également annoncé que le lundi 2 mai 2022, correspondra au premier jour du mois de Chawal 1443, soit le jour de la célébration de l’Aïd el-Fitr et de la fin du mois sacré de Ramadan.

Dans ce même contexte, il convient de souligner que le Ministère des Affaires religieuses et des wakfs avait indiqué, lundi dernier, que la nuit du doute pour l’observation du croissant lunaire et la détermination du premier jour de l’Aïd el-Fitr pour l’année 2022 aura lieu le samedi 30 avril.