Aïd El-Adha : vous pouvez désormais récupérer votre mouton importé, voici comment ça se passe

Dans plusieurs wilayas du pays, la vente des moutons importés pour l’Aïd El-Adha a officiellement débuté à travers des points de distribution aménagés.

Réservée aux citoyens inscrits via la plateforme numérique du ministère de l’Agriculture, Adhahi.dz, cette étape marque le passage de la planification à la mise en œuvre, avec un dispositif qui mise sur l’organisation et la régulation du marché.

Acquisition des moutons importés pour l’Aïd El-Adha : un dispositif encadré pour éviter la saturation

La plateforme d’achat des moutons de l’Aïd El-Adha entre dans une nouvelle phase avec le démarrage de la commercialisation sur le terrain. À Mostaganem et à Boumerdès, les autorités locales ont annoncé, dans un communiqué, le lancement officiel de l’opération. Et ce, « en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune » pour assurer la disponibilité des moutons sur le marché national. Ainsi, contenir les prix pour les adapter au pouvoir d’achat des citoyens.

Sur le plan organisationnel, les autorités locales mettent en avant une préparation en amont pour éviter les scènes de saturation observées lors de précédentes opérations similaires. Des points de vente ont été répartis à travers plusieurs communes, avec pour objectif de rapprocher le service des citoyens et de limiter la pression sur un seul site.

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Le dispositif repose sur plusieurs mesures :

Déploiement d’équipes sur site pour encadrer les flux

Mise en place de dispositions sécuritaires

Organisation des espaces pour faciliter la circulation et l’accueil

Les autorités insistent sur la volonté d’assurer « des conditions adéquates d’accueil » et de garantir une circulation fluide des citoyens au sein des points de vente.

SMS, créneaux et QR Code : comment se déroule l’opération de vente des moutons importés sur le terrain ?

La vente s’effectue exclusivement au profit des citoyens inscrits sur la plateforme. Chaque bénéficiaire reçoit un SMS précisant :

La date de retrait

L’horaire exact

Le point de vente concerné

Ce système repose sur une programmation chronologique qui prend en compte l’ordre d’inscription ainsi que la disponibilité des moutons dans chaque wilaya. Permettant ainsi d’éviter les regroupements massifs et de structurer les flux.

Une fois sur place, le citoyen peut choisir directement son mouton avant de finaliser l’achat. L’opération est ensuite validée via un QR Code associé à l’identité de l’acquéreur, garantissant la traçabilité.

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Au-delà de Mostaganem, la même dynamique s’observe dans d’autres wilayas. À Boumerdès, la vente des moutons importés a également démarré à travers plusieurs points de distribution communaux, selon une organisation similaire.

Enfin, il est à noter que le déploiement de l’opération se fait de manière progressive à travers les wilayas. Les autorités locales annoncent, chacune selon son calendrier, le lancement effectif de la vente au niveau des points dédiés. Il est ainsi recommandé de se référer aux communiqués officiels des wilayas pour connaître les modalités et le démarrage de l’opération dans chaque région.