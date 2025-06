Aïd El-Adha : l’APOCE alerte sur les dangers liés à la conservation et la préparation de la viande

Alors que les Algériens ont célébré hier l’Aïd El-Adha, l’Organisation algérienne pour la protection et l’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE) a lancé une campagne d’information pour rappeler les règles essentielles d’hygiène à observer lors de la conservation et de la préparation de la viande du sacrifice. Une initiative qui vise à limiter les cas d’intoxication alimentaire, fréquents en cette période.

Selon les consignes de l’APOCE, la chaîne du froid ne doit en aucun cas être rompue. La viande doit être stockée à une température inférieure à 5°C au réfrigérateur et à moins de -18°C au congélateur. Ces seuils sont indispensables pour limiter le développement des bactéries.

L’organisation recommande de portionner la viande avant de la congeler. Elle précise que la congélation doit se faire dans des sachets alimentaires propres et hermétiques, en évitant absolument les sacs noirs ou usagés, qui sont non alimentaires et potentiellement dangereux pour la santé.

Autre point important : il est déconseillé de recongeler de la viande une fois décongelée, car cela favorise la prolifération des micro-organismes. Il est donc recommandé de préparer des portions adaptées à une consommation directe, afin d’éviter le gaspillage tout en assurant la sécurité alimentaire.

De plus, il faut séparer la viande crue des autres aliments, notamment dans le réfrigérateur et le congélateur, pour prévenir les contaminations croisées. La viande fraîche doit être placée sur l’étagère inférieure du réfrigérateur pour éviter que ses jus ne coulent sur d’autres produits.

Hygiène en cuisine : gestes simples, protection maximale

La phase de préparation est tout aussi critique. L’APOCE insiste sur l’importance de laver soigneusement les mains à l’eau et au savon, avant et après avoir manipulé la viande.

Les ustensiles (couteaux, planches, plats…) doivent être nettoyés et désinfectés avant chaque usage. Il ne faut jamais utiliser un couteau ayant servi à la viande crue pour découper un autre aliment, sans l’avoir lavé entre-temps. La même règle s’applique aux planches à découper, aux assiettes ou aux surfaces de travail.

En outre, il convient d’éviter le contact entre la viande crue et des aliments destinés à être consommés sans cuisson, comme les salades ou les fruits. Cette règle, souvent négligée, est pourtant essentielle pour prévenir les infections alimentaires.