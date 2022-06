Aïd El-Adha France : des mesures spéciales pour l’abattage des moutons

La France, ce pays accueillant le plus grand nombre de la diaspora algérienne. Soucieuse de reproduire les traditions, cette dernière ne rate aucune occasion pour passer les fêtes entre famille dans ce pays étranger. En effet, au même titre que le ramadan et Aïd el Fitr, les Algériens établis en France ne comptent pas rater l’Aïd El Adha pour l’année 2022.

Pour rappel, cette année, la fête de l’Aïd El Adha coïncide avec le 9 juillet 2022. En ce jour, les musulmans ont pour coutume de sacrifier des moutons pour se rapprocher du bon dieu, mais également pour fêter cette journée en présence de la famille et des proches.

Et pour assurer le meilleur déroulement de cette fête musulmane dans des meilleures conditions, les autorités français en mis en place, comme chaque année, un ensemble de mesures et de restrictions pour cadrer les pratiques de cette fête. Tel est le cas notamment pur l’abattage des moutons.

Des mesures pour le meilleur déroulement de la fête de l’Aïd El Adha

En effet, la semaine dernière la préfecture de Rhône a mis en place un ensemble de mesures temporaires à respecter lors de cette fête. Cela concerne les lieux de culte et les abattoirs. Par ailleurs, ces restrictions ont pris effet à compter de 19 juin 2022 derniers et certaines d’entre elles peuvent se révéler coûteuses, en cas de non-respect.

En effet, à compter de 19 juin dernier, la préfecture de Rhône a interdit le transport et l’abattage des ovins de l’Aïd El Adha en dehors des lieux d’élevage et des abattoirs homologués auprès de l’établissement départemental d’élevages. Dans le cas contraire, la préfecture inflige une peine de 15000 euros et quelques mois d’emprisonnement, allant jusqu’à six.

De même, celle-ci interdit également la vente ou même le don des animaux destinés pour la fête de l’Aïd El kebir, au professionnels en dehors de ceux précédemment cités.

Par ailleurs, le gouvernement français fait payer une amende 750 euros aux personnes qui ne respectent pas le transport des ovins de l’Aïd El Adha dans des conditions conformes aux normes de l’hygiène mais aussi celles du bien-être de l’animal.

Et pour bien guider, en cette occasion, la communauté musulmane établie à Rhône, cette dernière a mis à disposition des citoyens souhaitant fêter l’Aïd El Adha des abattoirs agréés par l’Etat. Parmi ceux-ci on cite :

Cibevial sis à Corbas;

Rhône Ouest Secat installé à Saint-Romain-de-Popey

et au niveau de Givors l’abattoir Delorme-Bonnefoux-Gaec Buffin-Beaudoin.

Cependant, la préfecture , rapporte le progrès, appelle la diaspora musulmane à se rapprocher des abattoirs sis dans les régions voisines à Rhône.