Aïd el-Adha 2026 : voici l’heure de la prière fixée à Alger

La direction des Affaires religieuses et des Waqfs de la wilaya d’Alger a officiellement annoncé, ce jeudi, l’horaire retenu pour la prière de l’Aïd Al-Adha 1447H / 2026 à Alger. Une décision attendue par les fidèles à l’approche de la fête religieuse.

Aïd el-Adha 2026 à Alger : l’heure de la prière fixée à 06h30 du matin

L’horaire a été arrêté à l’issue de la réunion du Conseil scientifique de la wilaya d’Alger, spécialement convoquée pour étudier et fixer l’heure du grand rassemblement de l’Aïd dans les mosquées. C’est sur la base des conclusions de cette réunion que la direction des Affaires religieuses a officialisé l’heure de 6h30 du matin pour l’accomplissement de cette prière.

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Au-delà de l’annonce de l’horaire, la direction a adressé un appel à l’ensemble des responsables concernés. Les invitant à assurer la coordination dans le cadre de leurs attributions respectives. Permettant ainsi de réunir toutes les conditions favorables pour que cette importante prière se déroule dans un climat d’ordre, de discipline et de recueillement, à la hauteur de la solennité de l’occasion.

Aïd el-Adha 2026 : l’Algérie fixe la fête au mercredi 27 mai

Pour rappel, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait annoncé, le dimanche 17 mai, que le lundi 18 mai 2026 correspondait au premier jour du mois de Dhoul-Hijja 1447 de l’Hégire.

Selon le communiqué du ministère, la fête de l’Aïd el-Adha sera ainsi célébrée le mercredi 27 mai 2026 à travers le pays, et le jour de station à Arafat aura lieu le mardi 26 mai 2026.

La Cour suprême d’Arabie Saoudite avait confirmé plus tôt dans la journée que le croissant lunaire avait été observé dans le Royaume. Fixant également le lundi 18 mai comme premier jour de Dhoul-Hijja.

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Le ministère a rappelé l’importance spirituelle des dix premiers jours de Dhoul-Hijja, encourageant les musulmans à multiplier les bonnes actions, jeûne (notamment celui du jour d’Arafat), générosité, prière, invocations pour le pays et son peuple.

Enfin, l’Aïd Al-Adha s’annonce une fois de plus comme un moment de rassemblement et de partage pour les familles algériennes, dans une atmosphère empreinte de foi et de générosité. Avec un horaire fixé de bonne heure (6h30 du matin à Alger), les fidèles sont invités à s’organiser en conséquence pour démarrer cette journée de fête dans les meilleures conditions.