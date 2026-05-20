Aïd El Adha 2026 : une avance de 50 000 DA accordée aux travailleurs de ce secteur

À l’approche de la fête sacrée de l’Aïd El Adha, la Commission nationale des œuvres sociales des travailleurs de l’éducation (CNOSTE) a annoncé hier une nouvelle mesure de solidarité. Une avance financière exceptionnelle va être accordée aux employés du secteur de l’éducation nationale disposant de revenus modestes afin de les aider à faire face aux dépenses de cette occasion religieuse.

C’est à travers un communiqué officiel publié sur sa page Facebook que la Commission a dévoilé les modalités de ce dispositif, placé sous le slogan : « Ensemble pour une famille éducative solidaire ».

La Commission a précisé que cette aide s’adresse spécifiquement aux travailleurs de l’éducation dont le salaire mensuel est inférieur à 40 000 DA. Pour ces ménages, l’achat du mouton et les frais annexes de l’Aïd représentent souvent une charge financière très lourde à supporter.

Modalités de remboursement avantageuses

Afin de ne pas asphyxier le budget de ces fonctionnaires, la Commission a mis en place des conditions de remboursement particulièrement avantageuses pour cette avance d’un montant de 50 000 DA. Le remboursement se fera en douceur par de petites retenues mensuelles sur salaire de 2 500 DA, une facilité de paiement qui permet d’étaler la somme sur une période confortable de 20 mois, sans aucun intérêt.

À travers cette initiative, la Commission nationale des œuvres sociales réaffirme son rôle de filet social au sein du secteur de l’éducation. En ciblant les bas salaires, elle souhaite apporter un soutien concret et direct aux travailleurs confrontés à un pouvoir d’achat limité dans des moments de forte pression financière.

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Gestion de la viande de l’Aïd El Adha par l’État

Parallèlement aux aides financières directes accordées aux travailleurs, l’État déploie des moyens logistiques inédits pour stabiliser le marché du bétail. Plus de 820 000 moutons ont déjà été importés dans le cadre du programme national visant l’introduction d’un million de têtes d’ovins pour l’Aïd El Adha 2026. Selon les données en temps réel de la plateforme numérique officielle « Adhahi » (adhahi.dz), lancée par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, 576 387 têtes sont déjà arrivées sur le territoire national, tandis que 245 410 autres sont actuellement en transit à bord de 8 navires et avions.

Cette plateforme en ligne, dont l’usage est strictement obligatoire conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, reste l’unique canal autorisé pour la réservation et la vente de ces ovins importés. Le ministère a précisé que cet outil permet aux citoyens de suivre en direct la disponibilité du cheptel afin de garantir une transparence totale et de barrer la route à la spéculation.

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Promotion des paiements électroniques

Dans l’optique de moderniser les transactions et de faciliter les procédures pour les ménages, le ministère a instauré une grille tarifaire incitative qui varie selon le mode de paiement choisi par le citoyen :

Paiement en espèces : fixé à 50 000 DA.

fixé à 50 000 DA. Paiement par TPE : réduit à 49 000 DA (via les terminaux de paiement électronique ).

réduit à 49 000 DA (via les ). Paiement en ligne : fixé au tarif le plus avantageux de 48 000 DA.

Ces prix encadrés s’alignent parfaitement avec le montant de l’avance financière de 50 000 DA octroyée par les œuvres sociales de l’éducation, permettant ainsi aux bourses les plus modestes d’acquérir leur bête de sacrifice sans dépasser leur budget.

Afin de relever ce défi d’approvisionnement massif, le président de la République a ordonné l’accélération du rythme d’importation et de distribution de ce million de têtes. De son côté, le ministre de l’Agriculture s’est engagé à ce que l’ensemble de l’opération soit bouclé et réussie au moins 48 heures avant le jour de l’Aïd El Adha.

Enfin, dans une vision à long terme visant à protéger la richesse animale du pays, le chef de l’État a fermement interdit l’abattage des agnelles importées.

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