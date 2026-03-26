Aïd el-Adha 2026 : Les premiers moutons importés depuis ce pays débarquent au port d’Alger

Dans le cadre des préparatifs pour l’Aïd El-Adha, le port d’Alger a accueilli ce jeudi une importante cargaison de bétail. Pas moins de 12 350 têtes d’ovins, en provenance d’Espagne, ont été débarquées pour renforcer l’offre nationale.

Selon l’Entreprise Portuaire d’Alger (EPAL), l’accostage du navire transporteur, l’Unimar, s’est déroulé dans des conditions organisationnelles optimales. Les autorités ont veillé au strict respect des protocoles en vigueur au sein de l’enceinte portuaire pour garantir la fluidité des opérations.

Cette opération s’inscrit directement dans la stratégie nationale impulsée par le président de la République. L’objectif est de garantir la disponibilité des moutons sur le marché et, par extension, freiner la spéculation pour assurer une stabilité des prix accessible aux citoyens.

Les autorités portuaires ont par ailleurs précisé que :

Les procédures de déchargement font l’objet d’un suivi millimétré.

Un contrôle vétérinaire rigoureux est systématiquement effectué pour attester de la santé du cheptel et de la qualité des produits avant leur distribution finale.

Cette livraison marque une étape clé dans la mise en œuvre des directives du ministère de l’Intérieur et du ministère des Transports, visant à faciliter l’importation et la logistique de distribution à travers le territoire national.

Importation de moutons pour l’Aïd El-Adha : 5 mesures fiscales pour garantir des prix abordables

Le levier le plus puissant de cette stratégie réside dans la Loi de finances 2026. Selon l’article 121 et l’instruction 10/2026 de la Direction Générale des Impôts (DGI), les importateurs d’ovins et de bovins destinés à l’abattage bénéficient d’un « pack fiscal » inédit. Jusqu’au 30 juin 2026, cinq taxes et droits de douane sont totalement levés :

Les droits de douane. La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). La taxe de domiciliation bancaire. La contribution de solidarité. Le prélèvement à la source sur les marchandises destinées à la revente en l’état.

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Cette franchise fiscale totale vise un but unique : réduire mécaniquement le coût de revient pour les opérateurs afin qu’ils puissent répercuter cette baisse sur le consommateur final.

Moutons importés : Un prix plafond fixé à 50 000 DA

L’État ne se contente pas de faciliter l’importation, il encadre également la distribution. Le Conseil des ministres du 8 mars dernier a été formel : le prix de vente de l’agneau importé destiné aux citoyens ne devra pas excéder 50 000 dinars algériens.

Pour garantir le respect de ce tarif et la qualité sanitaire du cheptel, les autorités portuaires et vétérinaires assurent un suivi rigoureux, du déchargement jusqu’aux points de vente agréés.

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En impliquant le secteur privé dans le transport et en multipliant les centres de quarantaine, l’Algérie passe d’une gestion saisonnière à une véritable régulation structurelle du marché de la viande.