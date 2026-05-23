Aïd El-Adha 2026 en Algérie : voici comment trouver les commerces ouverts avec « MorafikCom »

À l’approche de l’Aïd El-Adha 2026, le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a annoncé la mise en place d’un important programme de permanence afin d’assurer l’approvisionnement régulier des citoyens en produits de large consommation et en services essentiels durant les jours de fête.

Le ministère a précisé, dans un communiqué, que les autorités ont élaboré ce dispositif conformément aux instructions de la ministre Amal Abdelatif. À cet effet, les responsables ont mobilisé 2 684 agents de contrôle à travers l’ensemble du territoire national afin de suivre l’application du programme de permanence et de veiller au respect des obligations imposées aux commerçants concernés.

Selon les chiffres communiqués par le ministère, 53 771 commerçants assureront la permanence pendant l’Aïd El-Adha. Parmi eux, 6 602 boulangers ont été mobilisés afin de garantir la disponibilité du pain et des produits de boulangerie durant toute la période de fête.

Le programme comprend également 28 663 commerçants activant dans le secteur des produits alimentaires, des fruits et légumes, ainsi que 17 905 commerçants opérant dans différentes activités commerciales et de services.

Le ministère a également annoncé la mobilisation de 541 unités de production afin d’éviter toute perturbation dans l’approvisionnement du marché national. Ce dispositif concerne notamment 159 laiteries, 336 minoteries et 46 unités de production d’eau minérale.

Les services du ministère ont souligné que cette organisation vise à assurer une disponibilité continue des produits de première nécessité et à répondre aux besoins des consommateurs durant l’Aïd.

« MorafikCom » pour localiser les commerçants de permanence

À cette occasion, le ministère a rappelé la mise à disposition de l’application électronique « MorafikCom », destinée à faciliter la recherche des commerçants assurant la permanence pendant les jours de fête.

Cette application permet aux citoyens d’accéder rapidement aux informations concernant les commerçants concernés par le système de permanence selon les wilayas et les secteurs d’activité. Les utilisateurs peuvent ainsi identifier les boulangeries, commerces alimentaires et autres services ouverts durant l’Aïd.

L’application propose également une fonctionnalité de signalement immédiat des commerçants ne respectant pas le programme de permanence. Les autorités pourront ainsi intervenir rapidement et prendre les mesures nécessaires en cas d’infraction constatée.

Pour rappel, « MorafikCom » est une application devenue indispensable pour les citoyens algériens souhaitant connaître les commerces assurant la permanence durant les jours fériés et signaler les commerçants ne respectant pas la réglementation en vigueur.

L’application permet de localiser rapidement les commerces ouverts à proximité, notamment les boulangeries, épiceries et autres services essentiels, afin d’éviter de longues recherches pendant les périodes de fête.

« MorafikCom » est disponible au téléchargement sur l’App Store en cliquant ici et sur Google Play via en cliquant ici