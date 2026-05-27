Aïd el-Adha 2026 en Algérie : quelles sont les prévisions météo de ce mercredi 27 mai ?

Ce mercredi 27 mai, l’Algérie vit un moment de forte intensité sociale et spirituelle avec la célébration de l’Aïd el-Adha. Les familles se retrouvent, les traditions reprennent toute leur place et les déplacements s’intensifient à travers le pays. Mais avant de prendre la route ou d’organiser les visites, un paramètre s’impose avec évidence : la météo. Et cette année, elle impose un contraste net entre les régions du nord et celles du sud.

Les derniers modèles de prévision dessinent une situation météorologique fragmentée. Le nord du pays conserve une certaine douceur, tandis que le sud et plusieurs zones intérieures affrontent une instabilité marquée, avec des orages, des vents violents et des épisodes de sable.

1er jour de l’Aïd el-Adha en Algérie : que disent les prévisions météo ?

Les wilayas côtières profitent d’une météo plutôt favorable pour ce jour de fête. Le ciel reste majoritairement dégagé à légèrement voilé après la dissipation des brumes matinales. Les conditions météo permettent une circulation fluide et des rassemblements familiaux en extérieur sans contrainte majeure.

Les températures oscillent généralement entre 24 °C et 32 °C sur l’ensemble du littoral. Ce niveau thermique reste confortable pour la saison et favorise les déplacements ainsi que les visites traditionnelles liées à l’Aïd el-Adha.

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La situation change progressivement dès que l’on quitte les zones côtières. Les Hauts-Plateaux, les régions intérieures ainsi que les massifs de l’Aurès voient le ciel se charger au fil de l’après-midi. Des développements orageux se forment localement en soirée et apportent des précipitations parfois soutenues.

Les températures atteignent des valeurs plus élevées dans certaines zones, avec des pics proches de 35 °C, notamment dans les régions de l’ouest et du centre du pays. Cette combinaison chaleur–instabilité accentue la sensation d’inconfort en fin de journée.

Dans le Grand Sud, les températures affichent des écarts importants selon les zones. Elles évoluent généralement entre 22 °C et 30 °C, mais dépassent localement les 40 °C dans l’extrême sud.

Les régions du Hoggar, du Tassili et de l’est saharien enregistrent un ciel changeant, souvent voilé à nuageux, accompagné d’averses parfois fortes et de chutes de grêle localisées. Cette instabilité printanière reste caractéristique de la période, malgré la montée progressive des températures.

Aïd el-Adha 2026 : alerte météo dans ces wilayas

Les services de Météo Algérie signalent plusieurs zones sensibles pour cette période de fête. Les risques ne se limitent pas à un seul phénomène, mais combinent orages, vents forts et tempêtes de sable selon les régions.

Les orages concernent principalement les wilayas de Illizi, In Salah, Djanet, Tamanrasset et In Guezzam, ainsi que des zones du nord comme Khenchela, Batna, Djelfa, Laghouat, El Bayadh, Sidi Bel Abbès et Tlemcen.

Les vents violents touchent particulièrement Ouargla, El Meniaâ, Timimoun, In Salah et Adrar, avec des rafales susceptibles de compliquer les déplacements.

Les précipitations orageuses s’intensifient localement sur Illizi, Djanet et Tamanrasset, tandis que les épisodes de sable affectent un large couloir saharien comprenant Ouargla, El Meniaâ, Timimoun, In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar.

Dans ces conditions, la visibilité chute fortement sur les axes routiers du sud. Les autorités recommandent une vigilance renforcée, surtout pour les trajets inter-wilayas.

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Ce contraste marqué entre nord et sud ne surprend pas les spécialistes. La transition vers la saison estivale renforce les écarts thermiques et multiplie les épisodes orageux sur le Sahara. Les prévisions des prochains jours confirment d’ailleurs la persistance de cette instabilité sur plusieurs wilayas du sud.

En clair, l’Algérie célèbre son Aïd el-Adha sous deux ambiances bien distinctes : un nord apaisé, propice aux rassemblements, et un sud sous surveillance météorologique, où la prudence reste de mise.