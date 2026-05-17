Aïd el-Adha 2026 en Algérie : la date officielle annoncée

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé dans la soirée du dimanche 17 mai que le lundi 18 mai 2026 correspondra au premier jour du mois sacré de Dhoul-Hijja 1447 de l’Hégire. Cette date marque le début de l’un des mois les plus importants du calendrier islamique, notamment pour les fidèles qui s’apprêtent à accomplir le pèlerinage à La Mecque.

Selon le communiqué officiel du ministère, la fête de l’Aïd el-Adha, deuxième grande fête de l’Islam, sera célébrée le mercredi 27 mai 2026 à travers le pays.

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Importance spirituelle de Dhoul-Hijja

Le ministère a profité de cette annonce pour rappeler aux musulmans l’importance spirituelle des dix premiers jours de Dhoul-Hijja. Il est fortement recommandé, selon la tradition islamique, de multiplier les bonnes actions durant cette période bénie. Le communiqué souligne notamment la valeur du jeûne, en particulier celui du jour de Arafat, ainsi que l’encouragement à la générosité, la solidarité sociale, la prière, la reconnaissance envers Dieu, et les invocations pour le bien-être du pays et de son peuple.

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Utile à rappeler que la Cour suprême d’Arabie Saoudite a confirmé, plus tôt dans la journée de ce dimanche, que le croissant lunaire marquant le début de Dhoul-Hijja avait été observé dans le Royaume. Plusieurs témoins crédibles ont rapporté avoir vu la nouvelle lune dans la soirée, ce qui a conduit les autorités religieuses saoudiennes à fixer le lundi 18 mai 2026 comme premier jour du mois.

Jour d’Arafat le 26 mai

Selon le communiqué du ministère des Affaires religieuses, le jour de station à Arafat aura lieu le mardi 26 mai 2026. Un autre jour très sacré pour les musulmans, les Algériens en particulier. Cette coordination entre les autorités religieuses d’Algérie et d’Arabie Saoudite garantit une harmonie dans la célébration de ces événements majeurs du monde musulman.

L’Aïd el-Adha, aussi appelé fête du sacrifice, commémore la soumission du prophète Ibrahim à Dieu. Il est marqué par la prière collective du matin, le sacrifice rituel d’un mouton ou autre bétail, ainsi que par des gestes de partage avec les plus démunis. L’approche de cette fête religieuse suscite déjà les préparatifs dans de nombreuses familles, dans un esprit de ferveur et de solidarité.

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