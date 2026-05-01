Aïd El-Adha 2026 : comment acquérir votre mouton via la plateforme adhahi.dz ?

Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a dévoilé, jeudi, le dispositif complet encadrant l’acquisition des moutons de l’Aïd El-Adha 2026 , dans le cadre de l’opération nationale de vente de moutons importés via la plateforme dédiée adhahi.dz.

Après inscription sur le portail adhahi.dz, chaque citoyen enregistré reçoit automatiquement un SMS précisant la date, l’heure et le lieu de retrait de sa bête.

Il est ensuite orienté vers le point de vente le plus proche de son domicile, selon un ordre strictement chronologique et en fonction des stocks disponibles dans chaque wilaya.

Ce système de programmation des rendez-vous vise à éviter les files d’attente prolongées et à garantir une répartition équitable entre les différentes régions du pays.

Les citoyens peuvent-ils choisir leur mouton ?

Contrairement à ce que pourrait laisser supposer un système de réservation en ligne, les citoyens conservent la liberté de choisir eux-mêmes leur mouton directement sur place, le jour du retrait. Une disposition saluée comme un gage de transparence par le ministère.

Par ailleurs, chaque animal est équipé d’une boucle d’identification portant un QR Code, scanné au moment de l’achat afin de lier l’animal à l’identité de l’acheteur une mesure inédite garantissant une traçabilité complète de l’opération.

Le ministère rassure également sur la qualité sanitaire des bêtes proposées : toutes ont été soigneusement sélectionnées et soumises à un contrôle vétérinaire rigoureux avant leur mise en vente.

Des réductions si vous choisissez ce mode de paiement

Le ministère propose trois options de règlement. Le paiement en espèces est fixé à 50 000 DA, tandis que le règlement par terminal de paiement électronique (TPE) est proposé à 49 000 DA, soit une réduction de 1 000 dinars.

Le paiement en ligne offre quant à lui la remise la plus avantageuse, avec un prix de 48 000 DA, soit 2 000 dinars de moins que le tarif de base.

Ces réductions visent à encourager le recours au paiement électronique, conformément à la politique nationale de digitalisation des transactions.

Dans son communiqué, le ministère a tenu à réaffirmer son engagement à assurer la transparence et la bonne organisation de l’opération, en application directe des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à permettre à tous les citoyens d’acquérir leurs moutons de sacrifice à des prix abordables.

Cette édition 2026 s’inscrit ainsi dans la continuité des efforts de l’État pour moderniser et démocratiser l’accès aux sacrifices de l’Aïd, tout en préservant les traditions et en garantissant des conditions d’achat équitables pour l’ensemble des Algériens.

Pour toute inscription ou information complémentaire, rendez-vous sur adhahi.dz