Aïd el-Adha 2026 : Air Algérie casse les prix avec une remise de 20% sur ses vols internationaux

Bonne nouvelle pour la communauté algérienne à l’étranger ! Pour célébrer l’Aïd el-Adha, Air Algérie rend les retrouvailles familiales plus accessibles en lançant une offre promotionnelle exclusive sur ses vols à destination du pays.

Via une notification envoyée à ses voyageurs, la compagnie a dévoilé le code promotionnel « HAPPYEID », qui permet de bénéficier d’une remise de 20 % (hors taxes) sur les réservations.

Selon les précisions d’Air Algérie, cette offre promotionnelle est limitée dans le temps : les réservations doivent être effectuées entre le 25 et le 29 mai 2026, exclusivement sur sa plateforme web ou son application mobile.

Air Algérie annonce jusqu’à 20% de réduction sur ses vols vers l’Algérie

Valable sur l’ensemble du réseau international vers l’Algérie, cette réduction encadre les voyages de courte durée : les départs doivent s’effectuer entre le 25 et le 29 mai, tandis que les vols du retour sont autorisés jusqu’au 5 juin 2026.

« Réservez du 25 au 29 mai avec le PromoCode HAPPYEID sur Mobileapp et site web et profitez de -20% HT sur les vols internationaux vers l’Algérie. Départs du 25 au 29 mai, retour jusqu’au 5 juin », écrit la compagnie aérienne nationale dans son message.

Ce coup de pouce tarifaire tombe à pic. Il intervient en pleine période de pic d’affluence, marquée par la forte demande de l’Aïd el-Adha et le lancement de la saison estivale. Alors que les tarifs entre la France et l’Algérie flambent et dépassent désormais les 400 euros l’aller simple, cette réduction d’Air Algérie offre un soulagement bienvenu sur des lignes internationales sous haute tension.

Des miles doublés sur les lignes internationales

Air Algérie ne s’arrête pas là et gâte les membres de son programme Air Algérie Plus. Pour tout voyage effectué entre le 22 et le 31 mai 2026, la compagnie offre un bonus exceptionnel de 1 447 miles. Sous le slogan « À l’occasion de l’Aïd, rapprochons-nous… et gagnez des miles en récompense », cette offre unique est valable sur l’ensemble du réseau national et international.

Par ailleurs, dans le cadre de sa stratégie de fidélisation, Air Algérie annonce une promotion spéciale « Double Miles » active jusqu’à la fin du mois de juin 2026. Ce dispositif concerne spécifiquement les vols vers Guangzhou (Canton), Rotterdam, Douala et Abuja, offrant ainsi une opportunité d’accumulation rapide pour les membres du programme de la compagnie.

Par ce déploiement d’offres massives, Air Algérie affiche une ambition claire : fidéliser sa clientèle et stimuler ses liaisons internationales. Dans un ciel de plus en plus disputé, la compagnie nationale mise sur l’attractivité tarifaire pour préserver ses parts de marché face à une concurrence féroce.

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