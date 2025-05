Aïd El-Adha 2025 : SOGRAL annonce 2 650 voyages supplémentaires

La Société nationale d’exploitation et de gestion des gares routières de transport de voyageurs (SOGRAL) a annoncé ce samedi, dans un communiqué, la programmation de 2 650 voyages supplémentaires pour répondre à l’augmentation attendue de la demande à l’approche de l’Aïd El-Adha.

Cette mesure, prise en application des directives du ministère des Transports, a été mise en œuvre en coordination avec les directeurs du transport à l’échelle wilayale. Des correspondances ont été adressées aux transporteurs pour assurer la continuité du service pendant la période de l’Aïd, en prévision d’un afflux pouvant atteindre 350 000 voyageurs par jour à travers le territoire national.

Aïd El-Adha : Un programme intensifié du 30 mai au 13 juin

Selon le communiqué, ce programme spécial s’étalera sur deux semaines, du vendredi 30 mai au vendredi 13 juin, soit une semaine avant et une semaine après l’Aïd El-Adha. L’objectif est de fluidifier les déplacements des citoyens et d’éviter toute surcharge dans les gares routières.

Pour lutter contre les files d’attente liées à l’achat des billets, 394 guichets ont été mobilisés à travers le pays, acceptant les paiements en espèces ainsi que les cartes bancaires et postales. À la gare routière d’Alger, 37 guichets sont mis à disposition, dont 7 exclusivement réservés aux paiements électroniques.

SOGRAL : Le numérique au service des voyageurs

SOGRAL a également mis en avant les résultats de son application mobile “Ma Mahatta”, qui permet de consulter les horaires de départ en temps réel et d’acheter des billets en ligne. Depuis son lancement, plus de 121 000 billets ont été vendus via l’application, qui a atteint 1,12 million de téléchargements.

Cette application fournit aussi des informations précises sur les transporteurs, les horaires et les tarifs. Elle offre par ailleurs la possibilité de signaler tout danger ou irrégularité durant le trajet. À ce jour, 1 677 signalements ont été enregistrés et transmis aux services de contrôle via la cellule d’écoute installée par l’entreprise.

Dans le cadre du programme de transformation numérique piloté par le ministère des Transports, SOGRAL prévoit également le lancement imminent de l’application “Taxi Safe” dédiée aux conducteurs de taxis. Le développement de l’application est finalisé, selon le communiqué, et son déploiement est attendu prochainement.