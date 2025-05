Aïd El-Adha 2025 : l’ETUSA communique son programme de transport

À l’occasion de la célébration de l’Aïd El-Adha 1446 / 2025, l’Entreprise de Transport Urbain et Suburbain d’Alger (ETUSA) a mis en place un programme spécial de transport visant à faciliter les déplacements des citoyens à Alger et ses environs durant cette période festive. Ce dispositif exceptionnel a pour objectif d’assurer un service fluide, sûr et confortable pour répondre aux besoins spécifiques des usagers pendant les jours de l’Aïd.

Dans le cadre de ce programme, ETUSA a organisé des navettes dédiées pour permettre aux fidèles de rejoindre la Grande Mosquée d’Alger afin d’accomplir la prière de l’Aïd El-Adha dans les meilleures conditions. Ces navettes spéciales débuteront à partir de 6h00 du matin et assureront le retour des passagers immédiatement après la fin de la prière.

Quatre points de départ ont été déterminés pour ces trajets : la Place 1er Mai, la Place Audin, la Place des Martyrs et la Gare des Martyrs. Ce dispositif vise à fluidifier les déplacements vers le lieu de culte en évitant les encombrements habituels.

Pour accompagner ces efforts, ETUSA a également renforcé ses services réguliers. Les bus circuleront selon un calendrier étendu : les premiers départs auront lieu dès 6h30 du matin et se poursuivront jusqu’à 19h00 pour la période diurne.

Les services nocturnes débuteront ensuite à 19h00 et continueront jusqu’à 00h40. L’ETUSA maintient la fréquence des bus à un rythme d’un départ toutes les 30 minutes sur toutes les lignes habituelles. En chiffres, l’ETUSA desservira 183 lignes durant la journée et assurera les trajets nocturnes sur 23 lignes.

Un programme spécifique pour les visites de cimetières

L’Aïd El-Adha est également une période où de nombreuses familles se rendent dans les cimetières pour honorer la mémoire de leurs proches. Pour répondre à ce besoin, ETUSA a prévu un service de transport spécial dénommé « Trerham » dédié aux visites des cimetières pendant les deuxième et troisième jours de l’Aïd.

Six lignes exceptionnelles seront ainsi mises en place, assurant des trajets de 7h00 à 13h40, avec des départs depuis plusieurs points stratégiques :

Place 1er Mai vers le cimetière d’El Alia

Place des Martyrs vers le cimetière d’El Alia

Chouvaly vers le cimetière de Dely Ibrahim

Bach Djerrah vers le cimetière de Sidi Rezzine, via Baraki

El Harrach vers le cimetière d’El Alia, en passant par Bach Djerrah, ainsi que vers le cimetière de Sidi Tayeb

Hamadi vers le cimetière d’Abane Ramdane (Dar El Beida)

Cette organisation vise à faciliter les déplacements des familles vers ces sites en évitant l’usage massif des véhicules particuliers et ainsi fluidifier le trafic.

Des navettes vers le parc des Sablettes pour les loisirs familiaux

Par ailleurs, ETUSA a aussi instauré un programme de transport destiné aux familles souhaitant profiter des espaces de loisirs durant ces jours de fête. Des navettes exceptionnelles seront mises en service pour desservir le parc des Sablettes, l’un des principaux sites récréatifs de la région d’Alger.

Ces trajets débuteront à 10h00 et se poursuivront jusqu’à 21h50, avec sept points de départ situés dans différents quartiers de la capitale :

Place 1er Mai

Place des Martyrs

Bach Djerrah

Baraki

El Kalitous

Hamadi

Khemis El Khechna, avec passage par Ouled Moussa et Reghaia

Ce programme spécial vise à offrir aux habitants d’Alger une solution de transport pratique pour accéder à ce parc, favorisant ainsi les moments de détente en famille.