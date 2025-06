Aïd El-Adha 2025 : les commerces ont-ils vraiment assuré la permanence ?

À l’occasion du premier jour de l’Aïd El-Adha 2025, le ministère du Commerce et de la Régulation du marché a annoncé un taux d’adhésion exceptionnel au système de permanence. Ce sont en effet 55 572 commerçants qui ont répondu présents, sur les 55 602 mobilisés à travers le territoire national. Un chiffre qui reflète non seulement le sérieux de la campagne de sensibilisation menée par les autorités, mais aussi le sens du devoir accru des opérateurs économiques durant les périodes sensibles.

Cette large participation a permis de garantir l’approvisionnement en produits de première nécessité et la disponibilité des services essentiels, un enjeu crucial en période de fête où la demande est souvent accentuée. Le ministère a souligné que seulement 30 commerçants ont failli à leurs engagements, ce qui représente un taux d’infraction marginal au regard du nombre total mobilisé.

Un suivi rigoureux et un usage efficace du numérique

Le dispositif de contrôle mis en place a également démontré son efficacité. Grâce à l’application électronique “Marefaqcom”, les citoyens ont pu signaler des cas de non-respect de la permanence, avec 11 alertes enregistrées au total. En réaction, les équipes de contrôle du ministère ont procédé à des vérifications sur le terrain, menant à l’application des sanctions prévues par la loi à l’encontre des commerçants contrevenants.

Par ailleurs, l’application a enregistré 11 654 recherches de commerçants en activité, ce qui témoigne de l’intérêt croissant des citoyens pour les outils numériques mis à leur disposition. Le ministère a conclu en félicitant les professionnels respectueux de leurs obligations, mettant en avant leur professionnalisme et leur implication citoyenne, deux qualités essentielles au bon fonctionnement du marché national en période de fêtes religieuses.

Une initiative aux retombées économiques et sociales positives

Au-delà des chiffres et de la conformité réglementaire, le système de permanence mis en œuvre durant l’Aïd El-Adha 2025 a eu un impact concret sur le quotidien des citoyens et sur la dynamique économique locale. Grâce à l’engagement massif des commerçants, aucune pénurie majeure de produits de première nécessité n’a été signalée, ce qui a permis aux familles de célébrer la fête dans des conditions sereines.

Sur le plan économique, cette organisation a permis de maintenir une activité minimale dans plusieurs secteurs clés : alimentation, boulangerie, transport, et même services divers. Ce fonctionnement en continu assure non seulement la fluidité des échanges, mais il soutient aussi les revenus des petits commerçants, souvent durement impactés par les jours fériés prolongés.

D’un point de vue social, la disponibilité des biens et services pendant les jours de fête renforce la confiance des citoyens dans les institutions et les dispositifs publics. Le sentiment d’être écouté et soutenu, même en période de congé, participe à une meilleure cohésion entre l’administration, les commerçants et les consommateurs.