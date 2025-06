Aïd El-Adha 2025 : Le Ministère de la Santé alerte sur ce risque majeur

Le Ministère de la Santé a émis un communiqué ce dimanche, appelant les citoyens s’apprêtant à accomplir le rituel du sacrifice de l’Aïd El-Adha à la plus grande vigilance.

L’objectif : prévenir le risque de contamination par le kyste hydatique, une maladie parasitaire aux lourdes conséquences.

Le ministère a insisté sur la nécessité de prendre des précautions strictes pour éviter cette infection. La première recommandation majeure est de faire examiner l’animal sacrifié par un vétérinaire juste après l’abattage.

Que faire en l’absence de vétérinaire ?

Si l’intervention d’un vétérinaire s’avère impossible, le ministère préconise un examen « minutieux » des organes de l’agneau. Il s’agit de scruter attentivement le foie, les poumons et le cœur, ainsi que le reste des entrailles, à la recherche de « kystes ou vésicules » (souvent décrits comme des « boules d’eau »).

En cas de détection de kystes, il est impératif de les retirer avec le plus grand soin, en veillant à ne surtout pas les percer. Si l’infestation est importante, l’organe contaminé doit être détruit sans délai.

🟢 À LIRE AUSSI : Aïd El-Adha 2025 : SOGRAL annonce 2 650 voyages supplémentaires

Le ministère recommande de l’enterrer profondément (au moins 50 cm) ou de l’incinérer, insistant sur le fait de ne jamais le jeter avec les ordures ménagères pour éviter qu’il ne devienne une source de nourriture pour les chiens errants, vecteurs potentiels de la maladie.

Aïd El-Adha 2025 : Hygiène stricte et élimination responsable des déchets

Le communiqué souligne également l’importance capitale de faire bouillir les abats de manière adéquate et de ne jamais rejeter les organes de l’animal dans la nature, en particulier ceux contenant des kystes.

Pour l’assainissement des lieux de sacrifice, le ministère préconise un nettoyage et une désinfection rigoureuse avec de l’eau de Javel diluée à 1/10 (une dose d’eau de Javel pour neuf doses d’eau). Toutes les déjections et les déchets doivent être collectés dans des sacs résistants à l’eau et déposés dans les points de collecte dédiés, respectant les horaires de ramassage.

Au-delà des précautions spécifiques à l’Aïd, le Ministère de la Santé rappelle l’importance des règles d’hygiène fondamentales. Il s’agit notamment de se laver les mains avant et après les repas, ainsi que de nettoyer soigneusement les légumes avant leur consommation.

Qu’est-ce qu’un kyste hydatique ?

Le kyste hydatique, également connu sous le nom de hydatydose ou échinococcose hydatique, est une maladie parasitaire causée par la larve du ténia (Echinococcus granulosus). Elle se développe chez l’homme, principalement dans le foie ou les poumons, sous forme de kystes.

La transmission à l’être humain se fait par l’ingestion de légumes contaminés par les excréments de chiens infectés, ou par contact main-bouche après avoir touché un chien porteur du parasite.

Le plus alarmant est que cette maladie ne présente généralement aucun symptôme au début. Le diagnostic n’intervient souvent qu’au stade des complications, lorsque les kystes sont déjà bien développés dans les organes, nécessitant dans la majorité des cas une intervention chirurgicale lourde et complexe.

🟢 À LIRE AUSSI : Aïd El-Adha 2025 : l’ETUSA communique son programme de transport

Pour la santé de tous, le Ministère de la Santé appelle chacun à faire preuve de la plus grande prudence et à suivre ces recommandations.