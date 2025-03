Aïd el-Adha 2025 : La date d’arrivée du bétail importé dévoilée

En prévision de l’Aïd El-Adha, l’Algérie se prépare à accueillir un million de têtes de bétail d’ici la fin du mois de mai. Cette annonce a été faite par le secrétaire général du ministère des Transports, Djamel Eddine Abdelghani Dridi, lors d’une visite nocturne au port de Djen Djen, dans la wilaya de Jijel.

Le responsable a précisé que les premières arrivées sont prévues pour la fin du mois de mai. L’objectif est de permettre une distribution rapide à travers les différentes wilayas du pays avant la fête.

Dridi a souligné que des instructions strictes ont été données aux responsables portuaires pour assurer le succès de cette opération. Cela inclut une mobilisation 24h/24 et 7j/7 dans six ports commerciaux du pays, afin d’accélérer les opérations de déchargement et de traitement des cargaisons.

« Cette mesure permettra de traiter les cargaisons de navires dans un délai très court, ce qui améliorera la productivité des ports et profitera au Trésor public », a-t-il déclaré.

Le secrétaire général a également mis en avant les bénéfices attendus en termes de réduction des coûts. La diminution du temps d’immobilisation des navires dans les ports entraînera une baisse des frais supplémentaires, ainsi qu’une réduction du coût du transport maritime des marchandises.

Cette opération d’envergure vise à garantir un approvisionnement suffisant en bétail pour l’Aïd El-Adha, tout en optimisant l’efficacité des infrastructures portuaires du pays.

Aïd El-Adha 2025 : 100 000 têtes de bétail pour la capitale

Par ailleurs, le directeur de l’agriculture de la wilaya d’Alger, Mehdi Moussaoui, a révélé que la capitale recevra plus de 10 % du total des têtes de bétail importées, soit 100 000 têtes. Douze points de rassemblement, capables d’accueillir plus de 15 000 têtes de bétail en première phase, seront mis en place.

Le ministère des Transports assure qu’il continue de prendre des mesures concrètes pour garantir le bon déroulement des opérations logistiques liées à l’accueil des bêtes, afin d’approvisionner les marchés nationaux dans les meilleures conditions possibles et en temps voulu.