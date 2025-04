Aïd el-Adha 2025 : ces 5 ports accueilleront les cargaisons de moutons importés

À l’approche de l’Aïd el-Adha, l’Algérie s’organise pour assurer l’approvisionnement du marché en bétail. Le ministre des Transports, Youcef Sayoud, a annoncé ce samedi 13 avril les mesures prises pour réceptionner les cargaisons de moutons importés, qui arriveront dans le pays dans environ une semaine. Cinq ports seront mobilisés à cet effet.

Importation de moutons : les ports d’Oran, Alger, Béjaïa, Annaba et Jijel à pied d’œuvre

Lors d’une déclaration à la presse, le ministre a précisé que les ports concernés sont ceux d’Oran, Alger, Béjaïa, Annaba et Jijel. Ces installations portuaires ont été choisies pour leur capacité logistique et leur position stratégique, afin de permettre une répartition rapide et efficace des moutons à travers les différentes régions du pays.

« L’opération d’importation est en cours de finalisation, et tout est mis en œuvre pour assurer une réception dans les meilleures conditions possibles », a indiqué M. Sayoud. Il a ajouté qu’une réunion décisive se tiendra très prochainement avec les directeurs des ports concernés. L’objectif de cette rencontre sera de mettre au point les derniers détails techniques et logistiques liés à l’accueil des navires, au déchargement du bétail, à son contrôle sanitaire ainsi qu’à son acheminement vers les points de distribution.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par une forte demande sur le marché du mouton à l’approche de la fête du sacrifice. Les autorités cherchent ainsi à réguler les prix, à limiter les spéculations, et à garantir la disponibilité du bétail pour les citoyens.

Aïd el-Adha : la grande opération d’importation de moutons se prépare

Le ministère des Transports travaille en coordination avec les services vétérinaires, les douanes et les forces de sécurité afin de garantir une chaîne logistique fluide, respectueuse des normes sanitaires et sécuritaires. Selon des sources proches du dossier, les opérations de débarquement se feront dans des espaces dédiés et aménagés pour assurer le bien-être des animaux et éviter toute perturbation dans les ports.

Cette mesure s’inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement visant à encadrer le marché du bétail durant les fêtes religieuses, et à offrir aux citoyens des alternatives fiables et accessibles.

En attendant l’arrivée des cargaisons, les services portuaires se préparent à relever le défi logistique que représente une telle opération. Le ministère assure que toutes les dispositions seront prises pour garantir une distribution équitable sur l’ensemble du territoire national.