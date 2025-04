Aid El-Adha 2025 : Arrivée de nouvelles cargaisons de moutons importés d’Espagne

Dans le cadre du programme spécial initié par l’État pour l’Aïd El-Adha 2025, l’opération d’importation de moutons se poursuit à un rythme soutenu. Ce samedi matin, deux nouvelles cargaisons importantes ont accosté aux ports de Oran et de Jijel, renforçant l’offre nationale en prévision de la fête.

Le port de Oran a accueilli une cargaison de 13 000 moutons en provenance d’Espagne. Il s’agit du quatrième navire réceptionné cette semaine sur le territoire national, après trois autres accostés au port d’Alger en provenance de Roumanie. Cette opération logistique est étroitement suivie par les autorités locales et nationales, notamment le wali de Oran, l’administration portuaire, des représentants du ministère de l’Agriculture et du ministère des Transports. Tous étaient présents pour garantir le bon déroulement des opérations de débarquement et de transfert vers les zones de quarantaine.

Au même moment, une autre cargaison de 10 500 têtes ovines a été réceptionnée au port de Djendjen (Jijel). Le navire, baptisé « Pacific M », est arrivé depuis le port de Midia, en Roumanie. Ces arrivées simultanées illustrent l’intensité du dispositif mis en place par l’État pour assurer une couverture nationale équitable.

Plus de 66 000 têtes déjà livrées, cap sur le million

Selon les chiffres officiels communiqués, 66 500 moutons importés ont déjà été livrés depuis le lancement du programme, sur un total prévu d’un million de têtes d’ici la fin de l’opération. Toutes les bêtes sont soumises à des contrôles vétérinaires rigoureux dès leur arrivée, avant d’être transférées dans des centres de quarantaine répartis à travers le pays.

Le ministère de l’Agriculture rappelle que cette initiative vise à contenir les prix sur le marché national et à garantir un Aïd El-Adha accessible à toutes les familles algériennes. De nouvelles arrivées sont alors attendues dans les prochains jours, notamment en provenance d’Espagne et de Roumanie, via les ports d’Alger, Oran, Skikda, Jijel et Annaba.

Lancement des inscriptions dans les communes : priorité aux familles modestes

Dans le prolongement de ce dispositif, les communes algériennes ont alors officiellement ouvert les inscriptions pour permettre aux citoyens d’acquérir des moutons importés à prix encadré, conformément aux instructions du président de la République. Cette mesure exceptionnelle vise à soutenir le pouvoir d’achat des ménages, à l’approche de la fête religieuse.

Les services municipaux, via les bureaux d’agriculture, ont reçu l’ordre de lancer sans délai les opérations d’enregistrement. Une priorité est accordée aux familles à revenus modestes et aux catégories sociales vulnérables, afin de garantir une répartition équitable du cheptel importé.

Le prix des bêtes a été plafonné à 40 000 dinars, une décision adoptée lors du dernier Conseil des ministres. Ainsi, cette tarification vise donc à rendre le sacrifice rituel accessible à tous, malgré les tensions économiques actuelles, tout en luttant contre les dérives spéculatives constatées les années précédentes.