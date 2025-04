Aïd El-Adha 2025 : 4 navires de moutons roumains attendus dès demain en Algérie

Dans le cadre des préparatifs pour l’Aïd El-Adha 2025, l’Algérie s’apprête à recevoir les premières cargaisons de moutons importés de Roumanie. Pas moins de quatre navires transportant chacun 15 000 têtes de bétail sont attendus dans les prochains jours, dans le cadre d’une opération d’envergure lancée sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Selon des sources proches du dossier citées par Ennahar Online, la première cargaison accostera dès demain soir, samedi, au port d’Alger. Cette livraison, assurée par le groupe public « Agrolog », relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, transportera 15 000 moutons vivants. Ces animaux sont destinés à être mis sur le marché en tant qu’offrandes pour l’Aïd El-Adha, à des prix accessibles, selon les directives présidentielles.

Les moutons, à leur arrivée, seront dirigés vers plusieurs centres de quarantaine sanitaire, afin de garantir leur conformité aux normes sanitaires, avant leur distribution vers des points de vente agréés à travers le territoire.

Aïd El-Adha 2025 : Un dispositif logistique renforcé

Toujours selon les mêmes sources, trois autres navires accosteront successivement au port d’Alger, tandis que le quatrième accostera à Annaba, pour approvisionner les régions de l’Est. Chaque bateau transportera 15 000 têtes, ce qui représente un total de 60 000 moutons dans cette première vague de livraisons. Tous les animaux proviennent de Roumanie, l’un des deux pays européens retenus dans le cadre de cette opération (l’autre étant l’Espagne).

Cette initiative s’inscrit dans un programme plus large d’importation d’un million de moutons, piloté par les autorités afin de casser les prix sur le marché, répondre à la forte demande des citoyens et lutter contre la spéculation.

Un plan coordonné entre plusieurs secteurs

Le ministre de l’Agriculture a récemment présidé une réunion stratégique avec les représentants de plusieurs départements ministériels et institutions sécuritaires pour affiner les modalités logistiques et sanitaires de cette opération. Il a été décidé que les importations seraient étalées et supervisées rigoureusement, afin d’assurer un acheminement fluide et un accès équitable aux moutons pour l’ensemble des citoyens.

Ce dispositif sans précédent vise à assurer la disponibilité des moutons de l’Aïd dans toutes les wilayas, dans des conditions maîtrisées et à des tarifs raisonnables, dans un esprit de solidarité et de responsabilité économique.