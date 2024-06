Aïd el-Adha 2024 : Tebboune adresse ses vœux au peuple algérien (Vidéo)

A l’occasion de l’Aïd el-Adha, qui sera célébré demain, le dimanche 15 juin 2024, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé ses vœux au peuple algérien, lors d’une allocution diffusée sur la Télévision nationale.

En effet, le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé ses vœux chaleureux au peuple algérien et à l’ensemble de la communauté islamique. Cette fête sacrée, qui marque la commémoration du sacrifice du prophète Ibrahim, est un moment propice au renouveau spirituel et à l’expression de la solidarité et de la fraternité.

Le Président Tebboune a souligné l’importance de cette journée en disant : “Alors que nous avons ressenti aujourd’hui les bénédictions du jour de Arafat, nous accueillerons demain, si Dieu le veut, l’Aïd al-Adha pour raviver la tradition de notre prophète Ibrahim”. Ce jour saint rappelle aux musulmans l’essence de la foi et du sacrifice, tout en promouvant le pardon et la tolérance.

En cette période de célébration, le Président a exprimé ses vœux les plus sincères à tous les citoyens algériens, qu’ils soient dans le pays ou à l’étranger, ainsi qu’aux pèlerins présents aux lieux saints. Il espère qu’ils pourront accomplir leurs rites dans les meilleures conditions possibles.

Solidarité avec la Palestine

Tebboune a également adressé des messages de soutien à la nation islamique dans son ensemble, en mettant particulièrement l’accent sur la situation difficile en Palestine. Il a exprimé son espoir que Dieu allège leurs souffrances, guérisse les blessés et accorde la miséricorde aux martyrs palestiniens. Cette pensée envers la Palestine souligne la solidarité continue de l’Algérie avec les peuples opprimés.

Pour conclure, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a souhaité dans son message à tous : “Aïd Moubarak, que chaque année vous trouve en bonne santé. Vive l’Algérie, fière, souveraine et libre. Gloire et éternité à nos valeureux martyrs.” Ces paroles reflètent l’esprit de résilience et de fierté nationale qui anime l’Algérie.