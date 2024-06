Aïd el-Adha 2024 : l’Arabie Saoudite a-t-elle dévoilé la date ?

Abdallah Ben Souleiman Al-Mounie, membre du Haut Conseil des Oulémas et conseiller à la Cour royale saoudienne, a déclaré que le vendredi 7 juin 2024 sera le premier jour du mois de Dhu al-Hijja.

Selon Al-Mounie, le jour de Arafat correspondra au samedi 15 juin, tandis que l’Aïd al-Adha sera célébré le dimanche 16 juin 2024. Ces dates sont basées sur des calculs astronomiques précis.

Al-Mounie a expliqué que le mois de Dhu al-Hijja commencera le vendredi 7 juin 2024 et comptera 30 jours, se terminant le samedi 6 juillet 2024. La naissance du mois de Dhu al-Hijja aura lieu le jeudi 6 juin 2024 à 15h37. Ce jour-là, le coucher du soleil sera à 19h02 et la lune se couchera à 19h12, avec un écart de dix minutes entre les deux événements.

Ces calculs montrent clairement que la nuit du vendredi marquera le début du mois de Dhu al-Hijja. Par conséquent, le jour de Arafat sera le samedi 15 juin 2024 et l’Aïd al-Adha sera célébré le dimanche 16 juin.

Appui par un expert jordanien

Taani, un expert jordanien, a également confirmé ces données pour le site “Ammon” jordanien. Selon les calculs astronomiques, le croissant lunaire de Dhu al-Hijja se formera le jeudi 6 juin à 15h38, heure jordanienne.

Le soleil se couchera à 19h47, tandis que le croissant de lune se couchera à 20h05. À ce moment-là, le croissant aura quatre heures et une minute et restera visible pendant 19 minutes dans l’horizon occidental. Son altitude sera de 2,5 degrés et sa distance par rapport au soleil sera de 4 degrés. Le croissant sera à gauche du soleil avec un arc dirigé vers le haut et une illumination de 0,1%.

Sur la base de ces calculs, il sera impossible de voir le croissant de lune à l’œil nu ou avec des instruments astronomiques en Jordanie ou dans certaines parties du monde arabe. Ainsi, selon ces données astronomiques, le vendredi sera le premier jour de Dhu al-Hijja (astronomiquement) et l’Aïd al-Adha sera le dimanche 16 juin.