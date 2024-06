Aïd El-Adha 2024 : la Protection Civile appelle à la Vigilance

La fête de l’Aïd El-Adha approche, et la Protection Civile (PC) rappelle à tous les citoyens l’importance de la sécurité. Mercredi, dans un communiqué, elle a insisté sur la vigilance pour éviter les accidents pendant ces festivités. Voici les principales consignes à suivre pour célébrer l’Aïd en toute sécurité.

La Protection Civile souligne que les citoyens doivent respecter certaines consignes pour prévenir les accidents. En cette période festive, les risques de blessures et d’incendies augmentent, surtout avec l’usage intensif de couteaux, hachoirs et appareils de cuisson.

Il est crucial de ranger ces outils dangereux hors de portée des enfants. Les chalumeaux, “tabounas”, allumettes et briquets doivent aussi être tenus à l’écart des plus jeunes. Vérifiez également que le tuyau et le détendeur de gaz sont en bon état pour éviter tout incident avec la bouteille de gaz butane et la “tabouna”.

Éloigner les enfants des dangers

Les enfants sont souvent attirés par les activités de la fête, mais cela peut être dangereux. Empêchez-les de s’approcher du feu et de jouer avec des allumettes. Évitez de faire des barbecues à l’intérieur ou près des forêts pour réduire le risque d’incendie. De plus, pensez à mettre les déchets dans des sacs fermés et à les jeter dans des bacs à ordures pour éviter la propagation de maladies.

Les déplacements pour rendre visite à la famille ou aux amis sont fréquents durant l’Aïd. La Protection Civile recommande donc de respecter le code de la route. Évitez l’excès de vitesse et gardez toujours une distance de sécurité avec les autres véhicules. Si vous vous sentez fatigué, faites une pause pour vous reposer.

Pour les motards, le port du casque est essentiel. Cela peut sauver des vies en cas d’accident. Ces précautions simples peuvent grandement améliorer la sécurité sur les routes pendant cette période festive.

Les incendies domestiques et les blessures sont malheureusement fréquents pendant l’Aïd. Pour les prévenir, la Protection Civile recommande de suivre quelques règles simples. Utilisez les appareils de cuisson avec prudence et assurez-vous qu’ils sont en bon état. Gardez toujours un œil sur les enfants et évitez de les laisser jouer avec des objets dangereux.

Les barbecues doivent être faits à l’extérieur, loin des zones boisées ou des habitations. Ne laissez jamais de flammes sans surveillance, même pour un court instant. En prenant ces précautions, vous contribuerez à rendre la fête plus sûre pour tout le monde.

Pour conclure, en cas d’incident, il est crucial de savoir à qui s’adresser. La Protection Civile met à disposition deux numéros importants : le numéro vert 1021 et le numéro d’urgence 14.