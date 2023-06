Aid el-Adha 2023 : récupération des peaux de moutons pour les industries du textile et du cuir

La récupération de plus de 2 000 000 de peaux de moutons sacrifiés pendant l’Aïd Al-Adha est l’objectif du ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique. Le Directeur central chargé de l’Intelligence économique au ministère, Aggoune Mokdad, a annoncé cette initiative lors d’une intervention à la radio nationale ce dimanche.

En effet, le ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique souhaite récupérer ces peaux de moutons dans un état exploitable en tant que matière première pour l’industrie nationale du textile et du cuir. L’objectif est de promouvoir ces filières tout en contribuant à la préservation de l’environnement.

De plus, cette opération s’inscrit dans le cadre d’une campagne de collecte des peaux de moutons sacrifiés lancée en mars dernier par le ministère en coordination avec les parties concernées.

La campagne touchera 40 wilayas, en particulier les wilayas pilotes soigneusement sélectionnées en raison de leur haut taux de collecte de peaux et de la présence de tanneries.

A LIRE AUSSI : Aïd al-Adha 2023 : baisse des prix conséquente quelques jours avant la célébration

L’appel à la participation des citoyens

En outre, Aggoune a appelé les citoyens à participer activement à cette démarche en veillant à préserver l’état des peaux de moutons sacrifiés lors de l’opération d’écorchage. Il est essentiel de transporter les peaux vers un point de collecte désigné par la Commission de wilaya et d’appliquer du sel sur la peau pour éviter sa décomposition due aux températures élevées.

Le transport des peaux vers les tanneries sera effectué par des transporteurs spécialisés afin de garantir leur bon acheminement après cette opération.

Et pour mener à bien cette opération, toutes les communes et les wilayas concernées mobiliseront les ressources matérielles et humaines à l’échelle locale. De plus, tous les établissements publics relevant du ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique mettront à disposition des camions de collecte des peaux.

A LIRE AUSSI : Aid Al Adha Algérie 2023 : les horaires de la prière dévoilés

Enfin, il est à noter que cette prochaine opération sera la 4e du genre, les précédentes ayant eu lieu en 2018, 2019 et 2020. Les opérations de 2021 et 2022 ont été annulées en raison de la pandémie de coronavirus.

La récupération de ces peaux de moutons sacrifiés revêt une importance économique et environnementale. En les transformant en matière première pour l’industrie nationale du textile et du cuir, le ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique vise à soutenir ces secteurs et à préserver l’environnement en évitant le gaspillage.