Aïd El-Adha 2023 en France : les préfectures adoptent de nouvelles mesures

Chaque année, les musulmans du monde entier célèbrent l’Aïd el Adha, qui est en d’autres termes la fête du sacrifice. Durant cette fête, les musulmans font preuve de générosité, de bienfaisance, de piété et de bonté. Cette année, la fête de l’Aïd el-Adha débutera aux alentours du 28 juin 2023.

En France, la communauté musulmane, mais aussi les membres de la diaspora algérienne, multiplie les préparatifs pour accueillir cette fête. D’ailleurs, de nombreuses préfectures en France, ont annoncé de nouvelles mesures qui seront adoptées en l’occasion de l’Aïd El-kbir.

Aïd el-Adha 2023 en France : les préfectures rappellent les règles

C’est le cas de la préfecture de Rhône et de la grande mosquée de Lyon qui ont annoncé l’application temporaire de nouvelle mesure. Et ce, dans le cadre de la célébration de la fête de l’Aïd el-Adha. En effet, ces dispositifs sont déjà entrés en vigueur, notamment à partir du 5 juin 2023.

L’arrêté préfectoral qui a été signé interdit le transport et la livraison de bovins, de moutons et de chèvres en dehors des abattoirs et des lieux d’élevages. Par ailleurs, le don ou la vente de ces animaux, à d’autres personnes que les éleveurs, est également interdit.

De plus, l’arrêté en question rappelle l’interdiction de la détention de ces animaux vivants par des personnes non déclarées comme des éleveurs à l’EDE. Dans ce sillage, la préfecture du Rhône et la grande mosquée de Lyon informent que dans le cas du non-respect de ses instructions, des sanctions seront adoptées.

En effet, les personnes qui détiennent ses espèces dans des conditions irrégulières, s’exposent au risque de payer une amende de 750 euros. Par ailleurs, l’abattage hors des établissements agréés est considéré comme un délit sanctionné par six mois de prison et une amende de 15 000 euros.

| À LIRE AUSSI :

>> Des moutons par facilité : la trouvaille d’ALVIAR pour l’Aïd El-Adha 2023

>> Quel mouton peut-on acheter avec 5 millions de centimes ?