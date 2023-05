Aïd el-Adha 2023 – Algérie : la baisse des prix des moutons va-t-elle se maintenir ?

L’association nationale des éleveurs de bétail a publié un communiqué indiquant que les prix du bétail ont connu une baisse notable ces derniers jours.

Selon l’interview qu’a donné le président de l’association à un média arabophone, la baisse avoisinerait le million de centimes. En effet, les prix des brebis ont chuté de 30 à 40 mille dinars, tandis que celui des agneaux est passé à 40-50 mille dinars et des vaches à 70-80 mille dinars.

La baisse des prix est attribuée à la grave sécheresse qui a touché les pays méditerranéens, ainsi qu’à des retards dans la distribution de fourrage subventionné. L’association estime cependant que les prix devraient augmenter à l’approche de l’Aïd el-Adha.

Le président de l’association a appelé à la mise en place d’un programme urgent pour protéger le bétail, qui a considérablement diminué ces dernières années en raison de la sécheresse et du prix élevé des aliments pour animaux.

En ce qui concerne les maladies signalées par certains éleveurs, l’association n’a reçu aucune plainte officielle, mais est en contact permanent avec les éleveurs et les services vétérinaires pour éviter de nuire au bétail, qui est une source de subsistance pour de nombreux éleveurs dans plusieurs wilayas.

De nouvelles mesures pour rendre les prix plus abordables

Ce constat des prix des moutons vient fortement interpeler le citoyen, quelques mois avant la célébration religieuse.

L’Union nationale des paysans algériens (UNPA) a proposé récemment de nouvelles mesures pour rendre les moutons abordables lors de la célébration de l’Aïd el-Adha, en ouvrant des points de vente 30 à 40 jours avant l’Aïd pour offrir plus de choix aux acheteurs et limiter l’influence des spéculateurs.

Les éleveurs pourraient être amenés à vendre leurs moutons un mois et demi avant l’Aïd en raison du manque de pluie et de la hausse des prix des aliments pour bétail. Cette solution leur permettrait d’éviter les problèmes d’alimentation et de perte de bêtes, mais pourrait également entrainer une baisse des prix pour les consommateurs.