Aid el-Adha 2022 : une association d’astronomie dévoile la date

Après le mois sacré de Ramadan et l’Aïd el Fitr, les Musulmans du monde ont rendez-vous avec une autre fête religieuse en juillet prochain, l’Aïd El-Adha, qui est marquée par le sacrifice du mouton. À l’approche de cette fête, les Musulmans se demandent quelle sera la date exacte de célébration de cette dernière.

Une association d’astronomie émiratie, vient d’annoncer que le samedi 9 juillet 2022 sera le premier jour de l’Aïd El-Adha. Selon un communiqué publié par l’association via son compte Twitter, a confirmé que le premier du mois de Dii El Kidha aura lieu le mercredi 1er de juin prochain, et que le jeudi 30 du même mois, sera le début de Dhou al-Hijja.

Selon ce calendrier astronomique, wakafat Arafat aura lieu le vendredi 8 juillet 2022 et le samedi 9 sera le premier jour de l’Aïd el-Adha.

Marchés de la Rahma dédiés à la de bétail pour l’Aid el-Adha 2022

À l’approche de l’Aïd el-Adha, le Ministre du Commerce et de la Protection des exportations, Kamel Rezig, a instruit les cadres de son secteur d’organiser des marchés de la « rahma » spécialement dédiés à la vente de bétail, a indiqué ce vendredi, 20 mai 2022, un communiqué du ministère du Commerce.

« Le Ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a instruit les cadres de son secteur concernant l’ouverture et l’organisation de marchés de la rahma à travers le territoire national dédiés à la vente de bétail en coordination avec les services concernés, et ce, en prévision de la célébration de l’Aïd el-Adha ». Peut-on lire dans le communiqué.

Toujours selon le communiqué du département de Rezig : « Le Ministre du Commerce, Kamel Rezig, a instruit cette nouvelle mesure au cours de la réunion de coordination qu’il a présidée ce jeudi 19 mai, en visioconférence, en présence des cadres centraux du Ministère et des directeurs de commerce régionaux de wilayas ».