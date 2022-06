Aid El Adha 2022 : le ministre s’exprime sur les prix du mouton

Les prix du bétails atteignent des sommets et les citoyens algériens craignent de ne pouvoir se procurer un mouton pour l’Aid El Adha.

C’est dans ce cadre que Mohamed Abdelhafid Henni, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a tenu a apporté quelques précisions. Il a donc affirmé que les prix étaient « abordables » dans certaines régions et devraient se stabiliser.

Il a expliqué lors d’une plénière de l’Assemblée populaire nationale (APN), que ces prix étaient variables et dépendaient des charges et des coûts de l’activité. C’est pour cela, que dans les villes où l’élevage est bien encré, les prix sont plus bas. Tandis quand dans d’autres grandes villes, celui ci connaît des hausses significatives.

Points de ventes anarchiques : le ministre s’exprime

Le ministre s’est aussi exprimé vis-à-vis des différents points de vente mis en place sur le territoire national. Ceux-ci sont géré de manière non professionnelle par des personnes qui ne sont pas expérimentées.

Mohamed Abdelhafid Henni a alors appuyé sur le fait qu’il fallait mettre en place une initiative et trouver une « solution radicale » à ces points de vente qu’il décrit comme étant « anarchiques ».

Pour rappel, l’an dernier un nombre de putréfaction et de viande avariée conséquent a été enregistré, et des spécialistes du bétail à la tête de ces ponts de vente pourraient limiter ces désagréments.

Des marchés de la Rahma pour cet Aïd Al-Adha 2022

Le ministre appelle les citoyens à se diriger vers les marchés de la Rahma et éviter ces points de vente. Il a tenu à rappelé : « Nous avons coordonné avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations et les autorités locales des wilayas pour l’organisation de marché de la Rahma où toutes les conditions adéquates sont assurées ».

Pour rappel, d’après un communiqué diffusé le 20 mai 2022, Kamel Rezig le Ministre du Commerce et de la Protection des exportations a l’organisation des marchés de la rahma spécialement dédiés à la vente de bétail.

Dans ce même communiqué, il a aussi été révélé que « Ministre du Commerce, Kamel Rezig, a instruit cette nouvelle mesure au cours de la réunion de coordination qu’il a présidée ce jeudi, 19 mai, en visioconférence, en présence des cadres centraux du Ministère et des directeurs de commerce régionaux de wilayas » .